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亞足賽／4分鐘連趕2球破魔咒　大陸2比1逆轉退泰國挺8強

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▲▼亞洲盃16強賽,大陸vs泰國。（圖／CFP）

▲亞洲盃16強賽,大陸vs泰國。（圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃16強賽20日晚間（台灣時間）登場，首場比賽由約旦出戰越南，越南PK戰後4比2擊敗對手晉級，稍晚大陸出戰泰國，大陸則是在下半場連追2球，最終以2比1逆轉勝收下8強門票，不過8強賽對手很可能是奪冠黑馬伊朗。

▲▼亞洲盃16強賽,大陸vs泰國。（圖／CFP）

大陸本場排出433陣型，主將武磊、鄭智、馮瀟霆、吳曦都先發上陣，泰國則是在換主帥之後，希望能夠一鼓作氣衝擊8強，包括主力球員頌克拉辛(Chanathip Songkrasin)、當達 （Teerasil Dangda）都先發上陣，雙方交手上半場第10分鐘武磊門前機會但遭守門員撲救，第31分鐘，泰國角球開出，提拉通（T. Puangchan）起腳傳給素巴猜（Supachai Jaided），素巴猜稍作停球低射破門，泰國1比0進入下半場。

▲▼亞洲盃16強賽,大陸vs泰國。泰國頌拉克辛（圖／CFP）

下半場第67分鐘，鄭智在右路遭壓迫後走底線傳球，肖智在禁區頭頂被擋下後再補射破門，雙方1比1，到了第70分鐘，郜林在禁區被絆倒，第71分鐘郜林操刀罰球後直射球門，大陸2比1領先，不過雙方之後再出現肢體碰撞，所幸未擴大，終場大陸就以2比1收下勝利晉級8強。

大陸晉級8強後，對手很可能就是伊朗，對此，「伊朗梅西」阿茲蒙(Sardar Azmoun)曾提到，「並不在意對手是大陸還是泰國，因為能和伊朗比肩的強隊只有日本、南韓、澳洲以及沙烏地阿拉伯。」不過大陸此次挺進8強，也打破了過去13年來，在各大賽（亞洲盃、亞運、U23亞洲盃）淘汰賽首場出局的魔咒。（上一次在淘汰賽中出線已經是2004年的亞洲盃，2005年後未晉級）

▲▼亞洲盃16強賽,大陸vs泰國。（圖／CFP）

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關鍵字： 亞洲盃亞足賽大陸泰國
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