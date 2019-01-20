亞足賽／16強賽開踢大陸對泰國　想破13年淘汰賽首戰出局魔咒

▲▼亞洲盃大陸男足。 （圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃正在阿聯舉行，16強對陣組合全數出爐，16強賽20日（台灣時間，下同）晚間正式展開，晚間7點由約旦對上越南、大陸和泰國則是在晚間10點交手，爭取晉級8強的門票。

從16強對戰組合來看，賽程先從左半部展開，約旦對上越南、大陸對決泰國、伊朗碰阿曼，日本對上沙烏地阿拉伯；右半部則有澳洲碰烏茲別克、阿聯對上吉爾吉斯、南韓碰巴林以及卡達對上伊拉克。

其中泰國在面臨小組賽第一場慘敗印度後，Sirisak Yodyardthai臨危受命帶領泰國晉級16強，「能夠進到16強賽每支球隊都不容易，但我們會爭取進入8強，我們過去曾經和大陸踢過熱身賽，也對他們有一定的了解，不認為實力比大陸差，希望能夠好好發揮。」加上陣中主力頌克拉辛(Chanathip Songkrasin)、當達 （Teerasil Dangda）在小組賽貢獻良多。

▼泰國中場頌克拉辛。（圖／達志影像／美聯社）

從FIFA排名來看，大陸以76名優於泰國的118，雙方近期交手26場大陸17勝，不過2013年遭到1比5血洗的經驗，一直困擾著大陸，也渴望能突破魔咒，且陣中共有5人都有黃牌，不過陸媒仍預估，主將武磊、鄭智、以及有黃牌的馮瀟霆、張琳芃、郜林應該都會上場。

大陸本屆目標在前進8強，順利過關後將可能硬碰奪冠大熱門的伊朗，勢必又是一場超級硬仗，另外，大陸也要打破13年來在各項大賽，包括亞洲盃、亞運、U23亞洲盃等在淘汰賽首場就出局的魔咒，上一次在淘汰賽中出線已經是2004年的亞洲盃，從2005年至今還未在淘汰賽首戰出線。

▼ 亞洲盃,南韓vs大陸。（圖／CFP）