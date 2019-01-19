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亞足賽／泰國C羅、梅西扛進攻　主帥談對大陸：他們容易掉球

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▲▼亞洲盃,泰國當達 （Teerasil Dangda）。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞洲盃,泰國當達 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃正在阿聯舉行，16強對陣組合全數出爐，其中泰國將要對上大陸，泰國新主帥Sirisak Yodyardthai表示，「慶幸沒有遇上南韓隊，南韓實在太強了。」不過也觀察了南韓和大陸的比賽，發現大陸隊的長處，加上雙方對戰紀錄來看，勝負或許還有難定奪。

大陸和南韓爭取小組第一的比賽中，頻頻掉球沒有能夠組織有效進攻，南韓方面則是有亞洲一哥孫興慜回歸中場，首秀就製造一次點球機會，並且送出一次助攻，幫助南韓2比0拿下第一位置，南韓16強賽要對上巴林、大陸則是碰上泰國。

泰國方面，在小組賽第一場意外慘敗給印度後，隔天馬上換掉主帥Milovan Rajevac，改由助理教練Sirisak Yodyardthai上陣，加上本屆陣容中有「泰國梅西」之稱的頌克拉辛(Chanathip Songkrasin)，巴林的小組賽靠著他一球定勝負，給了泰國出線機會。

▼亞洲盃,泰國vs巴林,泰國中場頌克拉辛。

▲▼ 亞足賽,亞洲盃,泰國vs巴林,泰國中場頌克拉辛(Chanathip Songkrasin) 。（圖／達志影像／美聯社）

頌克拉辛目前效力J聯盟北海道札幌岡薩多，身高雖然只有158公分，不過憑著自身優勢，去年被選進J聯盟年度最佳11人；另一名被譽為「泰國C羅」的則是過去曾效力日職廣島三箭的當達 （Teerasil Dangda），身穿國家隊10號且擔任隊長，現回到泰超踢球司職前鋒，2007年披上國家隊戰袍出賽98場就打進43球，在本屆小組賽中三場比賽，都是由兩人帶起攻勢。

Sirisak Yodyardthai在看完大陸和南韓的比賽後，慶幸沒有對上南韓隊，「他們實力很堅強，而且有很多優秀的球員可以替換，也觀察到大陸隊的優點，不過他們在比賽中很容易掉球。」雙方過去交手26場大陸17勝，不過6年前的熱身賽中，大陸則曾經以1比5慘敗。

▼ 亞洲盃,南韓vs大陸 。（圖／CFP）

▲▼ 亞洲盃,南韓vs大陸, 南韓金紋煥 。（圖／CFP）

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關鍵字： 亞洲盃泰國男足大陸男足南韓男足當達頌克拉辛
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