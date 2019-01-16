亞足賽／一哥孫興慜先發首秀就造2球　南韓2比0退大陸首名晉級

▲ 亞洲盃,南韓vs大陸, 孫興慜先發 。（圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃正在阿聯進行第三輪小組賽，其中C組的南韓和大陸將在16日晚間9點30分（台灣時間）交手，亞洲一哥孫興慜不但先發上陣，而且還擔任隊長，本場製造點球機會並送出一次助攻，最終南韓靠著黃義助罰球以及金玟哉頭頂，以2比0奪下小組第一位置晉級。

由於雙方都是兩勝確定晉級，南韓只要能夠贏球，就能以小組第一晉級，南韓一樣排出4231陣型，孫興慜最後仍是先發登場擔任隊長並坐鎮中場，單箭頭依舊給了黃義助；大陸則是因為主將武磊因傷未能上陣，不過鄭智以及前兩場表現亮眼的于大寶扛先發。

上半場第3分鐘黃喜灿球門前好機會倒地，大陸守門員顏駿凌衝出把球抱下，第6分鐘黃義助趁顏駿凌衝出想要起腳遭擋，第8分鐘孫興慜開角球金玟哉頭頂可惜偏了，第12分鐘金紋煥傳給孫興慜，孫興慜在禁區遭兩人夾擊被絆倒，獲得點球機會，第14分鐘黃義助操刀罰球攻進球門左下角進球，南韓1比0領先。

▼ 黃義助破門。

第17分鐘大陸邊線球開出，金成奎一把抓下，南韓反攻孫興慜拿球可惜沒有隊友接應，大陸門前好機會但金敬道自己踢飛，第21分鐘黃喜灿起腳攻門遭顏駿凌撲出，23分鐘黃義助左路大腳遠射撞柱， 28分鐘大陸于大寶攻門遭金成奎直接抱下，大陸頻頻搶攻，第41分鐘黃義助傳球遭劉奕鳴清出，南韓1比0進入下半場。

下半場第51分鐘孫興慜開角球，金玟哉頭頂打進球門左上角，南韓2比0，第53分鐘南韓掉球讓大陸起腳，不過金成奎先沒收，54分鐘黃義助單刀腳後跟傳球遭斷球，第56分鐘孫興慜又遭放倒，孫興慜操刀自由球，鄭又榮頂飛了，第58分鐘池忠國大腳遠射完全飛了，第62分鐘黃仁範操刀自由球太正遭顏駿凌擋下，第65分鐘金紋煥起腳偏了。

▼金玟哉頭頂 。

第73分鐘金珍洙禁區想傳球給孫興慜遭斷，第75分鐘黃喜灿起腳遭干擾踢飛，孫興慜開角球，黃喜灿一記遠射再飛，第79分鐘張琳芃踢到孫興慜後腳吞黃牌，黃仁範操刀自由球打在人牆，大陸頻頻遭斷球，82分鐘孫興慜滑倒再開定位球出界。

第89分鐘孫興慜下場，換上具滋哲，第90分鐘郜林搶球壓下黃喜灿吞下黃牌抗議，大陸難以再有攻勢，終場南韓就以2比0贏球，取得小組第一晉級16強，全場南韓17射門8射正，大陸6次射門僅有1射正。大陸以分組第二晉級後，將要對上泰國、南韓則可能對上 A、B、F組其中的第三名。