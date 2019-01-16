亞足賽／和大陸爭首位！南韓世界盃後7不敗　孫興慜上場待定

▲孫興慜和球隊熱身 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃正在阿聯進行第三輪小組賽，其中C組的南韓和大陸將在16日晚間9點30分（台灣時間）交手，由於雙方都是兩勝確定晉級，南韓只要能夠贏球，就能以小組第一晉級，如果落於小組第二，對手很可能會是奪冠另一組熱門的伊朗。

南韓分別以1比0擊敗菲律賓和吉爾吉斯後，確定晉級16強，亞洲一哥孫興慜也順利歸陣，但會不會出賽大陸，始終備受關注，孫興慜曾提到，「目標不只是出線，而就是冠軍，會不會出賽交給主帥決定，自己會做好隨時要上場的準備。」

▼黃義助的表現也很受關注。（圖／CFP）

南韓主帥本托則表示，「對大陸來說踢平或者贏球都可以取得小組第一，因此我們必須要贏讓後面淘汰賽比較好走，將會採取一些冒險的作法搶攻。」事實上南韓從去年俄羅斯世界盃贏下德國之後，本托執教至今，包括熱身賽及小組賽已經取得7戰不敗成績。

而大陸隊方面，靠著吉爾吉斯的烏龍球2比1勝出，再以3比0退菲律賓，對決南韓此戰主將武磊受傷不會上場，更換球員會是一大挑戰，歷史上南韓和大陸交手35次，大陸只有3勝，最近一次交手在2017年東亞盃2比2平手， 除了孫興慜是否上場外，更注意到亞運南韓隊射手黃義助，在亞運攻進9球，對上菲律賓唯一進球也是黃義助。

孫興慜是否上場，本托提到，「要看他的體能恢復狀況，等到賽前才會決定，他是我們很重要的球員，當然也有因應他如果不上場的戰術，不論如何都不會改變我們要爭取小組第一的目標。」

▼亞洲盃,大陸vs吉爾吉斯。（圖／CFP）