亞足賽／孫興慜出賽待定　前主帥申台龍：他站場邊大陸就緊張

▲ 亞洲盃,孫興慜和球隊熱身 。（圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃小組賽正在阿聯舉行，14日剛進入第三輪賽事，奪冠熱門之一的南韓16日將要和大陸一爭小組首位，剛回歸的亞洲一哥孫興慜是否上場，成為陸媒焦點，不過南韓隊前主帥申台龍提到，「孫興慜的存在，會讓大陸男足感到困擾。」

目前賽事進行到第三輪，各組前2名出線資格大致確定，接下來要爭首位，其中分在C組的南韓和大陸都已經確定晉級，除了爭首位之外，孫興慜缺席前兩場小組賽，14日終於和球隊會合，不過一舉一動都受到關注，當然是否會上場也是一大焦點。

南韓主帥本托在賽前記者會提到，「對大陸隊來說，只要能夠贏或是踢平就可以，但我們會積極搶攻拿下首位，將會採取一些冒險的打法，才能讓我們在淘汰賽有優勢。」對於孫興慜是否上場，「孫興慜近期打了很多場高強度的比賽，他對我們來說也是非常重要的球員，攸關我們的戰術。」

▼亞洲盃,大陸vs吉爾吉斯。

本托說，「不過一切還是要看孫興慜的體能狀況恢復得如何，我們會在賽前再做決定，當然也會準備好孫興慜如果不上場時的策略。」不過另一方面，曾經帶領南韓國家隊在俄羅斯世界盃踢贏德國的前主帥申台龍，在擔任南韓JTBC解說時提到，「孫興慜只要站在場邊，就能給大陸隊緊張。」

▼ 亞洲盃,南韓vs菲律賓。

申台龍認為，就像被譽為南韓棒球國寶的「無等山轟炸機」宣銅烈，1980年代只要在場邊熱身時，就能給對手很大的壓力和困擾，希望在他上場前就能先得分一樣，「孫興慜的存在也是如此，由於南韓已經確定晉級，孫興慜不急著要上場，只要他在場邊，就能給大陸主帥里皮和大陸隊緊張和困擾。」

▼申台龍。（圖／達志影像／美聯社）