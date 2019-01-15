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亞足賽／拼小組首位更爭尊嚴　南韓媒體：大陸有「恐韓症」

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▲▼ 亞洲盃,亞足賽,南韓vs菲律賓,南韓黃義助、黃喜灿 。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞洲盃,南韓vs菲律賓,南韓黃義助、黃喜灿 。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃小組賽正在阿聯舉行，14日剛進入第三輪賽事，奪冠熱門之一的南韓16日將要和大陸一爭小組首位，剛回歸的亞洲一哥孫興慜，瞬間成為各大媒體焦點，不過南韓媒體推估，孫興慜應該不會在此戰上場，但是這一役算是尊嚴之爭。

南韓在前兩輪面對菲律賓和吉爾吉斯，都以1比0贏球，2勝提前晉級了16強，大陸則是靠著吉爾吉斯的烏龍球2比1勝出，再以3比0擊敗菲律賓，兩隊將在16日碰頭，目前效力英超熱刺的孫興慜，在13日結束曼聯賽事後，已經回歸南韓隊加入訓練，是否先發上陣則是保密到家。

▼孫興慜抵達杜拜機場和球隊會合 。（圖／CFP）

▲▼ 亞洲盃,孫興慜,孫興慜抵達杜拜和球隊會合 。（圖／CFP）

南韓媒體認為，南韓已經確定晉級，因此孫興慜也不需要一定上場，孫興慜雖然回歸，但他從去年12月至今，已經踢了13場比賽相當疲累，並推測出先發陣容，單箭頭依舊是前兩戰表現亮眼的黃義助，中場則是黃喜灿和李青龍搭配，後防仍然交給金英權、洪喆、黃仁範和鄭又榮。

本場南韓只要贏球，就能夠以小組第一晉級，如果踢平比較淨勝球數，南韓就會位居第二，因此攸關到後面的對手是誰，也是尊嚴之爭，南韓媒體提到，大陸隊有恐韓症，因為翻開過去40年雙方對戰34次，大陸只拿到3勝，近期交手，像是2015年東亞盃，南韓2比0贏球、世界盃外圍賽南韓主場先以3比0開局，雖然大陸追回2分還是落敗。

另一方面，加上南韓前兩場僅取得1比0勝利，因此南韓媒體認為，對南韓來說，比起爭取第一，更是爭取尊嚴之爭。

▼亞洲盃,大陸vs吉爾吉斯。（圖／CFP）

▲▼ 亞足賽,亞洲盃,大陸vs吉爾吉斯,大陸男足（紅） 。（圖／CFP）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃孫興慜本托奇誠庸李青龍
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