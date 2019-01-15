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亞足賽／是否出賽大陸由主帥決定　孫興慜：隨時做好上場準備

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▲▼ 亞洲盃,孫興慜,孫興慜抵達杜拜和球隊會合 。（圖／CFP）

▲孫興慜抵達杜拜機場和球隊會合。（圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃小組賽正在阿聯舉行，目前剛進入第三輪賽事，南韓一哥孫興慜13日結束在英超賽事後直奔杜拜，並且和球隊會合，外界對於南韓16日對上大陸一役，將要爭取首名出線，孫興慜是否會上場充滿關注，陸媒認為南韓方面在放煙霧彈。

南韓在小組賽第一輪面對菲律賓1比0贏球後，第二輪對上吉爾吉斯再以1比0拿下，以兩勝成績確定提前晉級下一輪，不過比分上並不是太理想，接下來對上大陸，將要爭小組首名，不過前兩場比賽，效力英超托特納姆熱刺的孫興慜並未參與，而是在13日結束曼聯比賽後，抵達杜拜並和球隊會合。

孫興慜的一舉一動備受外界關注，從機場一直到練習都有媒體關切，也和不過他並沒有參與南韓隊的練習。對於是否出賽，南韓新聞官也是相當低調保密，「孫興慜是不是會出賽要由主帥本托決定，我們不清楚主帥想法，他現在剛結束比賽相當疲憊，也需要時間恢復。」

對此，孫興慜在剛下機時接受媒體訪問時提到，「作為一名球員，會保持隨時能夠上場的準備，雖然剛剛結束比賽有點疲勞，不過平常在熱刺也是間隔三天就有比賽，因此節奏上相當習慣。」被問及對上大陸是否出賽，「這不是我能決定，而是要由總教練決定，我能做的就是做好準備。」

對於南韓前兩場比賽的狀況不是太好，孫興慜也說，「我們的目標不只是在小組賽出現，而是為了冠軍而來，希望每位隊友都能明白，因此也沒有哪個對手最強，而是要能夠擊敗所有的對手，我們才能實現奪冠的目標。」預計15日會參加賽前記者會。

▲▼ 亞洲盃,孫興慜,孫興慜抵達杜拜和球隊會合 。（圖／CFP）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃孫興慜本托奇誠庸李青龍
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