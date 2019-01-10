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亞足賽／身高158頌克拉辛破門泰國1比0退巴林　東南亞球隊開胡

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▲▼ 亞足賽,亞洲盃,泰國vs巴林,泰國中場頌克拉辛(Chanathip Songkrasin) 。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞洲盃,泰國vs巴林,泰國中場頌克拉辛進球 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃目前正在阿聯進行小組賽第二輪，A組的第一比賽將由巴林晚間7點（台灣時間）出戰泰國，最終泰國靠著效力J聯盟北海道札幌岡薩多的頌克拉辛(Chanathip Songkrasin)，一球定勝負，幫助泰國以1比0擊敗巴林。

FIFA排名118的泰國在第一輪賽事中以1比4慘輸印度，引起泰國上下譁然，輸球後的隔天，泰國足總主席Somyot Poompanmoung就宣佈終止和總教練Milovan Rajevac的合約，改由助理教練暫代，換新主帥上任僅三天，原先外界預估士氣可能還不穩，就要再戰排在93名的巴林。

此次交手球權多數掌握在巴林腳下，開賽第2分鐘泰國就先拿一張黃牌，第17分鐘，巴林Ali Madan禁區頭槌，不過遭到守門員Tedsungnoen撲下，第20分鐘Marhoon開出自由球不過飛了，第39分鐘Juma頭球被Tedsungnoen救下，雙方0比0進入下半場。

第58分鐘，頌克拉辛從中路接獲隊友傳球後，在禁區起左腳射門破網，泰國1比0領先，第71分鐘巴林想再攻門但撞柱，第89分鐘泰國Dangda禁區起腳，不過被守門員救撲出，終場泰國以1比0收下小組賽第一場勝利，巴林則是一平一負；而本屆第一輪越南、泰國、菲律賓都輸球，三支東南亞球隊都在首輪吞敗，泰國本場贏球終於讓東南亞球隊開胡。

整場比賽巴林掌握了63％的控球時間，15次轟門卻只有3次射正，泰國則是8次射門2次射正。身高僅158公分的頌克拉辛，被視為是泰國梅西，唯一的一顆進球也成為了泰國本場贏球的關鍵人物，也是他亞洲盃的第一顆進球，今年25歲的他，去年被選進J聯盟年度最佳11人，成為首位選入J1最佳11人的東南亞球員。

▲▼ 亞足賽,亞洲盃,泰國vs巴林,泰國中場頌克拉辛(Chanathip Songkrasin) 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃泰國巴林頌克拉辛
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