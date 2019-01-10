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亞足賽／暖！黃義助進球比出「12」手勢　要送退隊的羅相浩

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▲▼ 亞洲盃,亞足賽,南韓vs菲律賓,南韓黃義助、黃喜灿 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 亞洲盃,南韓vs菲律賓,南韓黃義助、黃喜灿的手勢有玄機 。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃目前正在阿聯進行小組賽，第二輪賽事將從10日登場，奪冠熱門之一的南韓，在首場以1比0擊敗菲律賓，當時進球的黃義助和黃喜灿等選手都比出了1和2的手勢，這並不是對菲律賓的挑釁，而是一種紀念友情的表現。

南韓在對上菲律賓的首場比賽，表現雖然稱不上精彩，不過下半場黃喜灿助攻黃義助，靠著黃義助的這顆進球，總算有驚無險的以1比0拿到勝利，進球之後，黃喜灿、黃義助等球員都像鏡頭比出了1和2的手勢，原先被誤會為挑釁，但其實是想將這榮耀和他們因傷退隊的隊友羅相浩分享。

▼黃義助進球。（圖／CFP）

▲▼ 亞洲盃,亞足賽,南韓vs菲律賓,南韓黃義助 。（圖／CFP）

羅相浩從印尼雅加達亞運入選後，和南韓隊一起拿下冠軍，效力於光州FC的他，去年在K2聯賽還拿下金靴獎，優秀的表現讓他入選亞洲盃正選名單，不過卻因為傷勢退出，由同樣在亞運表現精彩的李昇祐替補入選，事實上羅相浩、黃喜灿、黃義助都屬於1996年出生的這一代傑出球員。

其中黃喜灿和羅相浩高中時代還是勁敵，亦敵益友的的好交情，第一次為國家隊合作就是在亞運對上巴林一戰，在決賽擊敗日本後，黃喜灿還拉著羅相浩、張潤鎬一起披上國旗合照。

因此在菲律賓一戰打進進球之後，黃喜灿和黃義助等人比出的12，正是羅相浩在亞洲盃原先預計的背號，希望能把榮耀與隊友分享，下次能一同再戰。

▼羅相浩在亞運南韓奪冠時，揮舞南韓國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 南韓男足,羅相浩（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃黃喜灿黃義助李昇祐羅相浩
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