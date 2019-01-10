亞足賽／戲劇性入選12小時排上替補　李昇祐拼小組首場出賽

▲ 「南韓梅西」李昇祐。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃目前正在阿聯進行小組賽，第二輪賽事將從10日登場，奪冠熱門之一的南韓，在首場以1比0擊敗菲律賓，如果要能夠穩定在小組一二出線，12日對上吉爾吉斯必須贏球，而被稱為「南韓梅西」的李昇祐6日戲劇性進入正選後，可望為南韓增添可靠戰力。

▼亞洲盃,南韓vs菲律賓,黃義助進球 。

南韓對上菲律賓，最後靠著黃義助的進球1比0贏球，不過黃義助對於首場表現認為還可以更好，南韓接下來要對上吉爾吉斯，看似是強弱對決，不過第一輪賽事包括澳洲、泰國都爆冷輸球，仍是不能大意，加上一哥孫興慜還未歸隊，英超中場大將奇誠庸又在菲律賓一役腿傷，預計碰上吉爾吉斯不會上場。

因此李昇祐的角色或許顯得特別重要，李昇祐一開始並沒有被主帥本托選進亞洲盃正選名單中，原因是他在義乙維羅納的表現不夠好，不過後來入選的射手羅相浩在練習時受傷無法出賽後，加上李昇祐打進在維羅納的第一進球，因此本托決定讓李昇祐替補進到名單中，那一天（6日）剛好是李昇祐21歲生日。

▼奇誠庸在對上菲律賓右腿筋受傷。

維羅納同意放人之後，李昇祐隨即前往阿聯會合不到12小時，就被排進南韓出賽菲律賓的替補名單，南韓媒體也以「戲劇性入選，趕上亞洲盃末班車」形容，對此，李昇祐提到，「雖然我之前沒有入選，但一直在為亞洲盃做準備，最後仍夠入選也是從來沒想到的事。」8日也參與球隊練習，「我和前輩都很熟悉，希望可以快速融入球隊，並帶來幫助。」

本托認為，李昇祐有能力可以改變比賽節奏，因此需要他在重要時刻替補上場，而接下來對上吉爾吉斯，由於孫興慜、奇誠庸缺陣，如果能夠勝出將比較有利鎖定出線機會，16日對上大陸一役，孫興慜將歸隊，但仍否上場還是疑問，但李昇祐自己也要力拼生涯第一次在亞洲盃出賽機會。

▼本托希望效力熱刺的孫興慜狀態良好回歸。