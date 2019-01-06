亞足賽／生日當天戲劇性替補　「南韓梅西」李昇祐入選陣容

▲ 李昇祐。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃5日正式點燃戰火，其中被視為奪冠熱門之一的南韓隊，找回亞洲一哥孫興慜、旅歐奇誠庸，李青龍等戰力，不過被稱為「南韓梅西」的李昇祐卻沒有在正選名單中，直到今天（6日）突然戲劇性的再回到大名單之中，確定加入亞洲盃。

南韓足協日前公佈的大名單中，並沒有大家熟知、在亞運決賽打進第一球的李昇祐，不過就在李昇祐21歲生日的當天（1月6日），南韓足協突然宣布，目前效力義乙維羅納的李昇祐加入名單中，南韓媒體更以「戲劇化登上亞洲盃」來形容，也讓許多球迷相當開心。

據報導，李昇祐是替補原先入選、效力光州FC的前鋒羅相浩的位置，羅相浩在上月底訓練時，右膝蓋出現受傷情況，葡萄牙籍主帥本托認為羅很可能無法出賽，因此臨時決定換人，根據亞足聯的規定，在開賽前6小時，各隊名單都能夠進行換人，加上南韓足協詢問維羅納後，維羅納同意放行。

本托因此選擇了讓李昇祐加入正選名單中，另一方面的考量，也是孫興慜將會無緣7日對上菲律賓、12日對上吉爾吉斯的小組賽，孫興慜至多只能在16日對大陸替補上陣，也很可能不會上場，李昇祐的位置將顯得更重要，不過在俄羅斯世界盃及亞運中，李昇祐鮮少先發，如何安排還有待本托的調度。

▼羅相浩將會回國休養。