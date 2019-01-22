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亞足賽／20歲又77天！冨安健洋頭槌建功　日本隊史最年輕進球

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▲▼ 亞洲盃16強賽,日本vs沙烏地阿拉伯 。冨安健洋進球 。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞洲盃16強賽,日本vs沙烏地阿拉伯，冨安健洋進球 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃16強賽正式展開，越南、大陸、伊朗確定晉級8強後，四屆冠軍日本靠著冨安健洋頭槌建功，以1比0擊敗沙烏地，連續八屆挺進8強，其中冨安健洋年僅20歲，更是亞洲盃日本隊史最年輕的進球球員。

日本力拼五屆冠軍而來，在小組賽以3勝之姿穩坐小組第一，有兩場比賽更是上演逆轉勝，小組賽大膽啟用了23人大名單中的22人，只有東口順昭因傷無緣上陣，進入16強淘汰賽的第一場對上沙烏地阿拉伯，上半場第20分鐘，柴崎岳開角球至禁區，冨安健洋頭頂打進球門左下角建功。

▲▼ 亞洲盃16強賽,日本vs沙烏地阿拉伯 。冨安健洋進球 。（圖／達志影像／美聯社）

日本全場控球時間不到30％，仍靠著嚴密防守化解沙烏地15次射門，最終以1比0贏球，連續八屆都進入8強，而冨安健洋打進本場的唯一進球，也刷新亞洲盃日本隊史最年輕球員進球紀錄，超越同年（1998）出生的堂安律在對土庫曼一役的進球（冨安健洋11月5日出生、堂安律6月16日出生，2人相差130天）。

冨安健洋目前效力於比甲皇家聖特呂登，本次亞洲盃也是他第一次入選，在20歲又77天的這一仗的這顆進球，幫助球隊挺進8強，可說是相當有價值，「對於球隊堅強的防守，全場沒有失分，還有個人的進球，不管哪一邊都感到非常開心。」日本將在8強賽對上爆冷擊敗約旦晉級的越南。

▲▼ 亞洲盃16強賽,日本vs沙烏地阿拉伯 。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： 亞足賽亞洲盃日本森保一冨安健洋
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