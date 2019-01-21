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亞足賽／20歲小將冨安健洋頭槌　日本1比0退沙烏地連八屆進8強

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▲▼ 亞洲盃16強賽,日本vs沙烏地阿拉伯 。冨安健洋進球 。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞洲盃16強賽,日本vs沙烏地阿拉伯 ，冨安健洋進球。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃16強賽正式展開，越南、大陸、伊朗確定晉級8強，四屆冠軍日本21日晚間7點（台灣時間）出戰沙烏地阿拉伯，主力原口元氣、遠藤航回歸，最終日本靠著20歲小將冨安健洋頭槌建功，以1比0擊敗沙烏地，挺進8強。

日本和沙烏地阿拉伯過去交手過13次，日本握有8勝1和4負，不過2年前在世界盃外圍賽時，日本以0比1落敗。本次交手日本排出4231陣型，武藤嘉紀取代了大迫勇也的位置，原口元氣、堂安律都上場，上半場第1分鐘AI Fatil頭頂偏門，第7分鐘南野拓實禁區傳給堂安律，堂安律起腳遭擋下。

第12分鐘沙烏地幾波攻勢，長友佑都和吉田麻也接連清出化險，第16分鐘酒井宏樹長傳，守門員AI Owais先衝出抱下，第20分鐘，柴崎岳開角球至禁區，冨安健洋頭頂打進球門左下角建功，日本1比0，第28分鐘武藤嘉紀想要頭頂補射，先被AI Owais抓下，36分鐘沙烏地機會Babhir起腳，先遭權田修一擋出，第42分鐘沙烏地快攻，吉田麻也趕緊化險。

▲▼ 亞洲盃16強賽,日本vs沙烏地阿拉伯 。武藤嘉紀 。（圖／達志影像／美聯社）

日本1比0進入下半場，第46分鐘AI Dawsari禁區起腳權田修一先沒收，48分鐘柴崎岳開角球，AI Owais直接收下，第 57分鐘日本角球遠藤航頂飛了，第61分鐘武藤嘉紀禁區好機會但射偏了，第62分鐘AI Dawsari門前起腳卻射飛，第65分鐘Babhir大腳再偏門，71分鐘沙烏地角球Albulayhi想補射太高過網。

第85分鐘遠藤航遭絆倒，日本開角球但遠藤航頂飛，第87分鐘沙烏地反快攻，吉田麻也連擋2球，長友佑都趕緊將球清出，91分鐘沙烏地開角球，冨安健洋禁區清出，第93分鐘沙烏地再起腳，權田修一衝出直接抱下，終場日本就以1比0收下勝利，連續8屆順利挺進8強。

▲▼ 亞洲盃16強賽,日本vs沙烏地阿拉伯 。冨安健洋進球 。（圖／達志影像／美聯社）

全場日本只有23％控球率，下半場幾乎沒有太多進攻機會，不過後防線始終穩定維持著4至5名球員，擋下了沙烏地15次射門（但只有一次射正），日本雖然僅有5次射門但有2射正，日本晉級後，對手將是上演爆冷擊敗約旦的越南。

▲▼ 亞洲盃16強賽,日本vs沙烏地阿拉伯 。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： 亞足賽亞洲盃日本森保一冨安健洋
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