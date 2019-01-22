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亞足賽／東南亞唯一晉8強　越南U23青年軍下剋上創爆冷傳奇

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▲▼ 亞洲盃16強賽,越南PK擊敗約旦 。（圖／CFP）

▲亞洲盃16強賽,越南PK擊敗約旦。（圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃16強賽正式展開，越南、大陸、伊朗、日本、澳洲、阿聯已經確定晉級8強，22日晚間（台灣時間）將要上演南韓對上巴林、伊拉克對卡達，不過無論最後由哪2支隊伍晉級，越南都已經成為本屆唯一一支晉級8強的東南亞球隊。

本屆小組賽首輪，東南亞球隊可說是慘敗，泰國爆冷以1比4輸給印度、越南遭到伊拉克逆轉2比3吞敗、菲律賓0比1敗給南韓，直到第二輪泰國1比0退巴林，東南亞球隊才開胡，不過越南還是以0比2輸給伊朗，最後越南靠著比較黃牌數擊敗黎巴嫩，以最佳第三名擠進16強。

▲▼ 亞洲盃16強賽,越南PK擊敗約旦 。（圖／CFP）

不過原先被視為是16強魚腩球隊的越南，對上小組賽2勝1平的約旦，其中約旦還以1比0擊敗上屆冠軍澳洲，原以為越南的路就到盡頭了，卻是靠著阮公鳳下半場進球硬是扳平比數，鏖戰延長賽仍是1比1，最後進入PK大戰以4比2爆冷擊敗約旦。

越南隊史上第二度挺進8強，泰國則是遭到大陸逆轉1比2落敗，越南成為本屆唯一挺進8強的東南亞球隊，不過近年越南表現不俗，先是在去年U23亞洲盃四強賽和卡達鏖戰至PK勝出，歷史性闖進決賽，後不敵烏茲別克奪亞軍。

▼ 越南主帥朴恒緒。（圖／CFP）

▲▼ 越南主帥朴恒緒。（圖／CFP）

越南在去年印尼雅加達亞運闖進4強、鈴木盃拿下冠軍，主帥朴恒緒再度創造傳奇，不過越南的崛起也並非一蹴可幾，或許有賴於青訓的完整，雖然國內聯賽還在起步階段，且經過假賭的黑歷史，目前共有4級聯賽，超級聯賽14隊、甲（10隊）、乙（16隊）、丙級（7隊）聯賽，丙級純屬業餘，不過仍採升降制度，一路往上走至職業隊。

另外值得一提的是，本屆亞洲盃的越南陣容沒有球員超過30歲，去年U23亞洲盃國腳就有14人，主將阮光海24歲、阮公鳳更只有21歲，平均都在25歲以下，青年軍闖亞洲盃頻頻寫下驚奇，不過8強賽將硬碰四屆冠軍的日本，FIFA排名僅100的越南，驚奇之路是否會被傳統強權劃下句點，還有待賽事揭曉。

▼越南U23 。（圖／CFP）

▲雅加達亞運,亞運男足,▼越南U23,越南vs阿聯酋銅牌戰,阮光海,武文清 。（圖／CFP）

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關鍵字： 亞足賽亞洲盃越南越南U23
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