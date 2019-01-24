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亞足賽／VAR首啟用還堂安律罰球　日本1比0粉碎越南奇蹟晉4強

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▲▼ 亞洲盃8強賽,日本vs越南, 堂安律罰球破門。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞洲盃8強賽,日本vs越南, 堂安律罰球破門。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃賽事進入8強賽，並開始啟用VAR，首場在24日晚間9點登場，由四屆冠軍的日本出戰本屆大黑馬越南，日本雖然在上半場先被吹掉一顆進球，不過下半場VAR也還給日本一顆罰球，由堂安律操刀破門，幫助日本1比0晉級4強！

日本在16強賽以1比0擊退沙烏地之後，碰上PK戰擊敗約旦的越南，日本上次輸球已經是1971年，本次交手排出442陣型，北川航也和南野拓實扛起雙箭頭，上半場第3分鐘，越南阮公鳳右路想起腳吉田麻也清出，阮光海開角球，南野拓實化解，9分鐘堂安律禁區機會但先被斷下。

▲▼ 亞洲盃8強賽,日本vs越南, 。（圖／達志影像／美聯社）

第10分鐘原口元氣左路想要突破但球先出界，14分鐘越南反快攻阮公鳳射門但偏了，第16分鐘阮公鳳想單刀射門不過先越位，第24分鐘原口元氣左路想射門，先被杜維孟擋下，25分鐘柴崎岳開角球，隊長吉田麻也頭鎚打進球門左下進球，不過主裁判要求看VAR後，確定吉田麻也手臂觸球，日本進球取消，比數回到0比0。

第27分鐘阮公鳳快攻射門但又偏，第36分鐘潘文德禁區起左腳，權田修一撲下，第38分鐘日本後防出現失誤，權田修一衝出後，阮公鳳想起腳，吉田麻也趕緊清出， 第43分鐘柴崎岳開角球，原口元氣射飛，45分鐘堂安律傳給南野拓實，南野拓實左路起腳但先被鄧文林救下，上半場雙方0比0。日本7成控球率但5次射門但都無功而返。

▼ 亞洲盃8強賽,日本vs越南, 堂安律被裴晉勇絆倒。

▲▼ 亞洲盃8強賽,日本vs越南, 堂安律被裴晉勇絆倒。（圖／達志影像／美聯社）

下半場日本開始頻頻搶攻，第52分鐘，堂安律被3名防守球員包夾，遠藤航禁區起腳被鄧文林撲下，日本重組進攻，堂安律禁區想射門遭裴晉勇出腳絆倒，第55分鐘主裁判再要求看VAR，認為裴晉勇犯規給黃牌，日本獲罰球機會，第57分鐘由堂安律操刀左腳起射破門！日本1比0領先。

▲▼ 亞洲盃8強賽,日本vs越南, 。（圖／達志影像／美聯社）

第65分鐘原口元氣傳給北川航也想要頭頂偏了， 68分鐘原口元氣直接射門被鄧文林預判抱下，第73分鐘阮峰鴻大腳遠射偏出，75分鐘阮光海起腳但太軟，權田修一穩穩抱下，77分鐘南野拓實單刀射門被鄧文林干擾打偏，86分鐘阮公鳳想射門被吉田麻也清出，第87分鐘阮文全禁區好機會，先被冨安健洋清掉，傷停補時阮公鳳、阮文全再錯失進球。

終場日本就以1比0粉碎越南屢創的爆冷奇蹟，依舊走經濟型進球，全場11次射門6射正，成功挺進4強後，對手將是稍晚大陸和伊朗交手的勝方。越南雖然結束本屆亞洲盃之旅，不過這場比賽頻頻給日本製造麻煩，射門次數還比日本多了一次，隊史第二度闖進8強，算是相當成功的一次收穫。

▲▼ 亞洲盃8強賽,日本vs越南, 。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： 亞足賽亞洲盃日本越南
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