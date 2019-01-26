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亞足賽／黃義助進球遭VAR判定越位　南韓近四屆首次未進4強

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▲亞洲盃8強賽,南韓vs卡達，黃義助進球被吹越位 。（（圖／CFP）

▲黃義助進球被吹越位 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

亞洲盃亞足賽進入8強賽事，在日本、伊朗順利晉級4強後，南韓25日晚間9點（台灣時間）對上卡達，卻遭到對手遠射破門，進攻都差臨門一腳，最終以0比1遭到淘汰，本屆在8強止步，也是近四屆以來第一次沒有打進4強，反觀卡達則是隊史首度闖進4強，將對上稍晚澳洲和阿聯對決的勝方。

▼ 亞洲盃8強賽,南韓vs卡達 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

▲▼ 亞洲盃8強賽,南韓vs卡達 。（圖／達志影像／美聯社）

南韓曾在1956年、1960年奪下亞洲盃冠軍，拿下過4屆亞軍和4屆季軍，上屆決賽不敵澳洲收下亞軍，本屆力拼59年後的冠軍而來，亞洲一哥孫興慜小組賽第三場歸陣後主要司職中場，小組賽先取得三勝晉級，不過進球數都只有2球之內，16強賽則是打到延長賽，驚險以2比1擊敗越南，在8強賽遇上卡達，雙方半場0比0，不過在下半場78分鐘卡達Hatem一記遠射打破南韓大門。

下一分鐘南韓上演大反攻，孫興慜右路傳給黃義助，黃義助破門不過被吹越位在先，主裁判透過VAR判定後，仍沒有改判，南韓雖換上池東沅、李昇祐搶攻，但最後仍以0比1遭到淘汰，也是繼2004年之後，近四屆（2007、2011、2015年）以來首次沒有進入4強。

▲▼ 亞洲盃8強賽,南韓vs卡達 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃南韓卡達
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