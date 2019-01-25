亞足賽／奪冠夢碎！遭卡達遠射破門　南韓0比1落敗8強止步

▲亞洲盃8強賽,南韓vs卡達，Hatem進球 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞洲盃亞足賽進入8強賽事，在日本、伊朗順利晉級4強後，南韓25日晚間9點（台灣時間）對上卡達，雙方上半場0比0，下半場Hatem一記遠射打破南韓大門，終場南韓就以0比1輸球，也粉粹了奪冠希望，本屆8強止步；卡達則是首次闖進4強。

南韓本戰排出4231陣型，孫興慜改踢右中場，上一場進球的黃喜灿未先發，左中場給了李青龍，單箭頭依舊是黃義助，上半場第2分鐘黃義助從左路但被斷球，第5分鐘孫興慜操刀自由球，金玟哉頭頂至禁區可惜黃義助沒點到，第8分鐘朱世鐘遠傳孫興慜來不及接應出界，第12分鐘金珍洙左路起腳先被擋下。

第20分鐘阿里（Almoez Ali）反攻射門偏了，23分鐘孫興慜帶球往前傳給李青龍遭斷球，第26分鐘黃義助給到黃仁範出界， 第32分鐘Afif起腳，金成奎穩穩收下，34分鐘朱世鐘開自由球黃仁範補射飛了，36分鐘Hatem踢到朱世鐘吞黃牌，第39分鐘黃義助禁區被放倒，孫興慜開自由球，金玟哉和Hisham撞頭倒地，上半場雙方0比0。

下半場第48分鐘黃義助遠射但太正被守門員Sheeb逮住，50分鐘Aaeldin起腳金玟哉再擋，52分鐘Khoukhi操刀自由球飛了，54分鐘金珍洙開自由球先被守門員撲下，55分鐘孫興慜操刀自由球直接攻門，Sheeb再撲，57分鐘李青龍門前機會踢出界，61分鐘Hate射門太正金成奎抱住，第63分鐘孫興慜左路想射門先被Hisham清出。

71分鐘黃義助想傳給孫興慜遭斷球，72分鐘孫興慜禁區起腳太正被守門員收下，第75分鐘金珍洙操刀自由球卻撞柱，第78分鐘Hatem一腳遠射破門，南韓0比1落後，下一分鐘南韓大反攻，孫興慜右路傳給黃義助，黃義助破門不過越位在先，透過VAR判定仍未改判，南韓換上李勝宇搶攻，但遲遲未能追平，傷停補時黃義助頭槌偏門，最終南韓以0比1遭到淘汰。

FIFA排名53的南韓遭到93名的卡達淘汰，本屆在8強止步，無緣在59年後再度捧冠，全場繳出10次射門2射正，卡達則是11次射門4次射正，卡達將要在2022年主辦世界盃，本屆亞洲盃是創隊史闖進4強，4強賽將要對上阿聯和澳洲對決的勝方。