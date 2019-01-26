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亞足賽／卡達連退2支奪冠熱門　收五連勝0失球隊史首闖4強

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▲▼ 亞洲盃8強賽,南韓vs卡達 。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞洲盃8強賽,南韓vs卡達 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞洲盃亞足賽8強賽事全部結束，其中卡達以1比0擊敗上屆亞軍的南韓，隊史首次闖進4強，雖說看似爆冷，不過卡達在本屆表現相當亮眼，五場比賽都沒有掉任何一球，也再度被視為是本屆的大黑馬，4強賽的對手將是地主阿聯。

卡達在對上南韓比賽中，下半場第78分鐘Hatem一腳遠射破門，以1比0收下勝利晉級4強，從本屆小組賽第一場比賽至今，還未掉過任何一球，先是2比0擊敗黎巴嫩、6比0大勝朝鮮、2比0退沙烏地阿拉伯，16強賽則是以1比0擊退伊拉克，和伊朗成為本屆唯二沒有失球的隊伍。

▲▼ 亞洲盃8強賽,南韓vs卡達 。（圖／達志影像／美聯社）

卡達過去在亞洲盃最佳成績是在2000年及2011年的8強，上屆更是在小組賽出局，不過本屆接連擊敗的是賽前被認為是奪冠熱門的沙烏地阿拉伯和南韓，陣中23人中就有11人不滿23歲，是一支相當年輕的隊伍，更重要的是要備戰2024年在家鄉主辦的世界盃，亞洲盃將是他們很好的測試，夏天也會再派另一陣容參加美洲盃。

反觀南韓從小組賽就一直踢得有些艱辛，1比0擊敗菲律賓和吉爾吉斯，只有在對上大陸時，孫興慜的回助攻，以2比0下小組首位，但在16強賽和巴林鏖戰到了延長賽，才驚險的以2比1晉級，但是本屆孫興慜從英超熱刺匆匆回陣，主要司職中場，南韓少了一個進攻火力，前線進攻常常都沒能把握臨門一腳，隨著大將具滋哲離隊，加上奇誠庸遲早也可能面臨退出國家隊，都是正處一個青黃不接的南韓，要面對的問題，這次落敗也成為四屆以來首次沒能進到4強。

▲▼ 亞洲盃8強賽,南韓vs卡達 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞足賽卡達亞洲盃具滋哲孫興慜奇誠庸
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