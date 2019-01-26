亞足賽／孫興慜3場0進球造4球將提早返熱刺　球迷呼喊快回來

▲亞洲盃16強,南韓vs巴林, 孫興慜。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

亞洲盃亞足賽進入8強賽事，在日本、伊朗順利晉級4強後，南韓25日晚間9點（台灣時間）對上卡達，卻遭到對手遠射破門，最終以0比1遭到淘汰，亞洲一哥孫興慜歸陣後出賽對大陸、巴林和卡達，隨著南韓出局，本屆亞洲盃旅程也劃下句點，將能提早返回母隊英超托特納姆熱刺。

孫興慜由於在去年印尼雅加達亞運踢完全程，順利拿下金牌免役，又隨著國家隊踢了幾場熱身賽後，當時熱刺和南韓足協協議，他將不參加本屆亞洲盃小組賽前2場賽事，因此在對上對上菲律賓和吉爾吉斯他並未回歸，直到與大陸爭取小組首位時，才先發上陣。

▼孫興慜和南韓隊熱身 。（圖／CFP）

踢完熱刺對上曼聯賽事後回歸，又緊接著先發打滿90分鐘包括大陸、16強對上巴林的比賽，甚至還鏖戰至延長賽才勝出，孫興慜面對體力負荷的問題曾提到，自己的狀態很好，不感覺到疲憊，「主要是心態問題，如果心裡感到累了就是累了，但都調適得很好。」

孫興慜在國家隊的位置多以中場為主，不像在熱刺打邊鋒，主要是控制國家隊的節奏和分球製造進攻機會，的確也在這方面發揮極大的效益，特別是在前隊長奇誠庸傷退之後，角色更為關鍵，對上大陸製造點球機會並送出一次助攻，2比0取得小組第一。

▼ 亞洲盃8強賽,南韓vs卡達，黃義助進球被吹越位 。（圖／CFP）

接著南韓在16強賽對上巴林，孫興慜策動進攻，讓黃喜灿趁亂起腳進球先馳得點後，延長賽107分鐘孫興慜分球後，在禁區引起3名防守球員看管，李鎔趁機會右路吊中，金珍洙左路頭頂倒地進球，最終南韓以2比1晉級8強。

在8強對上卡達的比賽中，孫興慜也是頻頻策動進攻、分球給隊友，其中在被進球之後的下一分鐘，孫興慜右路傳給黃義助，黃義助破門但被VAR判定越位，最終南韓仍以0比1落敗，近四屆亞洲盃以來首度未能晉級4強，孫興慜在本屆亞洲盃踢了3場比賽雖然沒有進球，但也製造了4球。

▼ 亞洲盃16強賽,南韓vs巴林 。李昇祐（圖／CFP）

孫興慜的亞洲盃旅程也告一段落，將要提前回到熱刺，這點對熱刺球迷來說相當開心，因為孫興慜錯過了熱刺對上富勒姆和切爾西的比賽，期間陣中的凱恩和阿里又受傷，因此熱刺球迷頻頻在熱刺臉書粉專留言，「我們很希望孫興慜快點回來。」

就在南韓8強止步之後，許多球迷更是留言，「很難過但又很開心，但我們更需要你回來。」「恭喜熱刺球迷，孫興慜要回來了。」「對於南韓出局很遺憾，但我們很想念你，你快點回歸吧！」外媒推估，孫興慜回歸後的首場比賽，很可能是31日對上沃特福特或是2月2日對上紐卡索聯。

▼ 孫興慜在熱刺對戰般尼茅夫梅開二度 。（圖／達志影像／美聯社）