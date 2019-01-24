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亞足賽／孫興慜國家隊改踢中場　2場比賽造4球助南韓挺8強

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▲▼ 亞洲盃,南韓vs大陸, 孫興慜 。（圖／CFP）

▲ 亞洲盃,南韓vs大陸, 孫興慜 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃賽事進入8強賽，其中奪冠熱門的南韓在16強賽對上巴林，延長賽靠著金珍洙頭頂救援，2比1擊敗巴林晉級，而亞洲一哥孫興慜自小組賽回歸之後，兩場表現至關重要就製造了4顆進球，8強將對上卡達，持續往奪冠之路邁進。

南韓為了力拼睽違59年後的冠軍而來，小組賽各以1比0擊敗吉爾吉斯和菲律賓，第三場對上大陸爭取小組第一，孫興慜從英超熱刺回歸就先發上陣擔任隊長，不像在熱刺司職邊峰，在國家隊時都以中場為主，為隊友製造進攻機會。

▼ 亞洲盃16強賽，南韓vs巴林,金珍洙進球 。（圖／CFP，下同）

▲▼ 亞洲盃16強賽，南韓vs巴林,金珍洙進球 。（圖／CFP）

該場製造點球機會並送出一次助攻，最終南韓靠著黃義助罰球以及金玟哉頭頂，以2比0奪下小組第一位置晉級，接著在16強賽對上巴林，上半場第44分鐘，孫興慜分給右路李鎔，李鎔吊球至禁區，黃義助衝出干擾了Shubbar，黃喜灿趁亂起腳進球先馳得點。

▲▼ 亞洲盃,南韓vs大陸, 孫興慜 。（圖／CFP）

延長賽107分鐘孫興慜分球後，在禁區引起3名防守球員看管，李鎔趁機會右路吊中，金珍洙左路頭頂倒地進球，最終南韓以2比1晉級8強，但這裡場比賽的4顆進球，都可以說是孫興慜在中場發起的攻勢，可以看出他對南韓的重要性，對巴林一戰也粉碎了賽前巴林想要嚴加鎖死孫興慜的野心。

南韓接下來將在25日晚間9點（台灣時間）對上卡達，如果順利勝出後，很可能對上上屆冠軍澳洲。

▲▼ 亞洲盃16強賽，南韓vs巴林,金珍洙進球 。（圖／CFP）

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關鍵字： 亞足賽亞洲盃大陸南韓奇誠庸孫興慜
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