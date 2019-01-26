亞足賽／曾獲亞洲盃金靴　具滋哲宣布退國家隊：已盡最大努力

▲亞洲盃8強賽,南韓不敵卡達，具滋哲退出國家隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

亞洲盃亞足賽8強賽事全部結束，其中上屆亞軍的南韓0比1不敵卡達，近四屆首次沒能進入4強，賽後中場球員具滋哲宣布，「這是我為南韓踢的最後一場比賽。」並且宣布退出國家隊，消息也讓許多球迷震驚和不捨。

▼具滋哲。

南韓曾在1956年、1960年奪下亞洲盃冠軍，拿下過4屆亞軍和4屆季軍，上屆決賽不敵澳洲收下亞軍，本屆力拼59年後的冠軍而來，小組賽先取得三勝晉級，不過進球數都只有2球之內，16強賽則是打到延長賽，驚險以2比1擊敗越南，在8強賽遇上卡達則是0比1落敗。

▼ 亞洲盃8強賽,南韓vs卡達 。（圖／達志影像／美聯社）

賽後29歲的具滋哲受訪時宣布自己將退出國家隊，「這是我為南韓的最後一場出賽，我認為我該退出了，已經盡了最大的努力，沒有辦法再幫助球隊的話，這是一個正確的決定。」目前效力德甲奧格茲堡的他，第一次為國家隊出賽是在2008年，並且在2014年世界盃擔任隊長。

具滋哲為南韓國家隊出賽71場，主要司職中場或是進攻中場，曾在2008年隨隊拿下東亞盃冠軍，2011年亞洲盃更因為獨進5球獲得金靴獎，本屆多是以替補上場，但在奇誠庸因傷退出亞洲盃之後，是否從國家隊退役的消息還不確定之際，具滋哲則早一步宣布離開國家隊，加上孫興慜回到中場，使得南韓進攻火力不足，也是極需克服的問題。

▼ 亞洲盃16強賽，南韓vs巴林,金珍洙進球 。（圖／CFP）