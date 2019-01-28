亞足賽／大迫勇也回歸戰最強前鋒阿茲蒙　日本伊朗28日碰頭

▲大迫勇也(右)。（圖／路透社）



記者顏如玉／綜合報導

亞足聯亞洲盃進入4強，將在28日晚間10點(台灣時間)先上演日本與伊朗的「強強對決」，相較另一端為阿聯對上卡達，藍武士與波斯鐵騎的比賽更像是提前上演的決賽，且兩隊過去禁賽、受傷的球員也都將回歸，以最強陣容面對彼此，也讓本場比賽更具看點、更具懸念。

日本過去拿過4次亞洲盃冠軍，伊朗也手握3座冠軍。在本次亞洲盃中，日本5戰都以1球小勝對手，明顯較看重防守，立足穩守反攻，而伊朗則是狂進12球0失球，表現相當強勢，尤其最強前鋒阿茲蒙(Sardar Azmoun)1人轟進4球，對日本的防線將造成很大的威脅，老將長友佑都表示，「能否防住阿茲蒙，是我們能否再進一步的關鍵。」

▲擁有「伊朗梅西」之稱的阿茲蒙。（圖／CFP）



但日本也有好消息，鋒線上的大迫勇也已完全傷癒，在碰上越南的比賽中替補出賽就有高效表現，柴崎岳更大讚，「他的控球是我們的武器之一，由他來引領進攻造成的威脅性，是其他人都做不到的。」，接下來對上伊朗將和阿茲蒙上演「亞洲最強前鋒對決」。

日本另一鋒線好手武藤嘉紀也將解禁，在英超擁有高強度對決經驗的他將可能是日本的板凳秘密武器。不過，伊朗方面所有禁賽球員也都將復出，加上曾在世足賽中撲出C羅點球的門神貝蘭萬德(Alireza Beiranvand)助威，伊朗實力不容小覷。

伊朗這8年在葡萄牙籍主將奎羅斯(Carlos Queiroz)帶領下，自2014年衝上FIFA亞洲排名第一後，至今僅讓寶座旁落4個月，目前仍牢牢握在手中，接下來將對上亞洲第三的日本，上次兩軍在亞洲盃相遇已經是2004年，小組賽階段雙方0比0戰平，而最近一次交手，為2015年的友誼賽，當時雙方以1比1握手言和，兩奪冠大熱門的交手也讓本次比賽更具競爭及看點。

▲伊朗門將貝蘭萬德。（圖／路透）