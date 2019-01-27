亞足賽／4強賽將開踢5至8位確定　南韓第5、上屆冠軍澳洲第7

▲亞洲盃16強,南韓vs巴林, 孫興慜。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

亞洲盃亞足賽8強賽事全部結束，上屆冠軍澳洲和亞洲南韓確定8強止步，最終進入4強的隊伍為日本、伊朗、阿聯以及卡達， 4強賽事將從28日晚間（台灣時間，下同）由日本先出戰伊朗，5至8位的排名也已經出爐。

▼亞洲盃16強賽,伊朗vs阿曼 。（圖／CFP）

本屆亞洲盃在進行三輪小組賽後，16支隊伍挺進單淘汰賽，大陸擊敗泰國、伊朗輕取阿曼、越南PK戰約旦、日本退沙烏地阿拉伯、南韓延長賽擊敗巴林、卡達退伊拉克、阿聯退吉爾吉斯，以及澳洲PK贏過烏茲別克，進入8強賽。

▼ 亞洲盃8強賽，阿聯vs 澳洲 。（圖／達志影像／美聯社）

8強賽中日本順利以伊朗輕鬆以3比0擊退大陸後、日本靠著點球1比0擊敗越南、不過南韓遭到卡達0比1、澳洲也遭到0比1出局， 4強中只有一支東亞球隊日本，4強賽首場先由日本在28日晚間10點出賽伊朗、29日晚間10點則是阿聯對戰首闖4強的卡達。

▼亞洲盃16強賽,大陸vs泰國。（圖／CFP）

而5至8位的排名也已經確定，從已經結束的5場比賽中，按照正規90分鐘時間的戰績排序，南韓本屆亞洲盃以第5名作收，近四屆首次未能挺進4強、大陸則是排在第6，是最近四屆最佳的成績、上屆冠軍的澳洲則是排在第7、上演黑馬大驚奇的越南則是第8名，同時也是隊史第二度進入8強。

▼ 亞洲盃16強賽,越南PK擊敗約旦 。（圖／CFP）