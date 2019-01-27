運動雲

> >

亞足賽／4強賽將開踢5至8位確定　南韓第5、上屆冠軍澳洲第7

ETtoday運動雲

▲▼亞洲盃16強,南韓vs巴林, 孫興慜。（圖／CFP）

▲亞洲盃16強,南韓vs巴林, 孫興慜。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

亞洲盃亞足賽8強賽事全部結束，上屆冠軍澳洲和亞洲南韓確定8強止步，最終進入4強的隊伍為日本、伊朗、阿聯以及卡達， 4強賽事將從28日晚間（台灣時間，下同）由日本先出戰伊朗，5至8位的排名也已經出爐。

▼亞洲盃16強賽,伊朗vs阿曼 。（圖／CFP）

▲▼亞洲盃16強賽,伊朗vs阿曼 。（圖／CFP）

本屆亞洲盃在進行三輪小組賽後，16支隊伍挺進單淘汰賽，大陸擊敗泰國、伊朗輕取阿曼、越南PK戰約旦、日本退沙烏地阿拉伯、南韓延長賽擊敗巴林、卡達退伊拉克、阿聯退吉爾吉斯，以及澳洲PK贏過烏茲別克，進入8強賽。

▼ 亞洲盃8強賽，阿聯vs 澳洲 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 亞洲盃8強賽，阿聯vs 澳洲 。（圖／達志影像／美聯社）

8強賽中日本順利以伊朗輕鬆以3比0擊退大陸後、日本靠著點球1比0擊敗越南、不過南韓遭到卡達0比1、澳洲也遭到0比1出局， 4強中只有一支東亞球隊日本，4強賽首場先由日本在28日晚間10點出賽伊朗、29日晚間10點則是阿聯對戰首闖4強的卡達。

▼亞洲盃16強賽,大陸vs泰國。（圖／CFP）

▲▼亞洲盃16強賽,大陸vs泰國。泰國頌拉克辛（圖／CFP）

而5至8位的排名也已經確定，從已經結束的5場比賽中，按照正規90分鐘時間的戰績排序，南韓本屆亞洲盃以第5名作收，近四屆首次未能挺進4強、大陸則是排在第6，是最近四屆最佳的成績、上屆冠軍的澳洲則是排在第7、上演黑馬大驚奇的越南則是第8名，同時也是隊史第二度進入8強。

▼ 亞洲盃16強賽,越南PK擊敗約旦 。（圖／CFP）

▲▼ 亞洲盃16強賽,越南PK擊敗約旦 。（圖／CFP）

關鍵字： 亞足賽卡達亞洲盃具滋哲孫興慜奇誠庸
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

亞足賽／卡達連退2支奪冠熱門　收五連勝0失球隊史首闖4強

亞足賽／4強出爐！日本成唯一東亞球隊碰伊朗　阿聯對上卡達

亞足賽／奪冠夢碎！遭卡達遠射破門　南韓0比1落敗8強止步

亞足賽／VAR首啟用還堂安律罰球　日本1比0粉碎越南奇蹟晉4強

熱門新聞

王維中將落腳美聯西區　續拼大聯盟

中職／三商虎福利最好　林仲秋期待老東家重返

綠衫軍全員健康回歸　五星勇士認為是奪冠最大威脅

企排／披極速超跑戰袍歸來　「重砲」張嘉羚首秀貢獻六分

SBL／愛德春節去菲律賓放鬆　女友交代帶裝備去練球

澳網／大坂直美奪冠日本第一人　登頂世界球后

讀者回應

﻿

最新新聞

1SBL／明星賽票選簡浩破4000票

2卡特鬆口可能回暴龍退休

3雙棲莫瑞NFL選秀　運動家有期待

4亞足賽南韓第5、上屆冠軍澳洲第7

5KD、咖哩合砍57分　勇士險勝綠衫軍

熱門新聞

1王維中將落腳美聯西區　

2三商福利最好　林仲秋期待老東家

3勇士認為綠衫軍是奪冠最大威脅

4披極速超跑戰袍　張嘉羚首秀貢獻六分

5SBL／愛德春節去菲放鬆仍要練球

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

低調王者-明仁國中

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

味全龍確定復活！頂新集團證實：球迷久等了！

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

嚴凱泰最後身影曝光 3月心繫裕隆籃球隊著牛仔褲抱病觀戰

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366