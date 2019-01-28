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亞足賽／小組賽頭鎚破門退大陸　南韓後衛金玟哉加盟中超

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▲▼ 亞洲盃,南韓vs大陸, 南韓金玟哉頭頂 。（圖／CFP）

▲南韓後衛金玟哉(中)。（圖／CFP）

記者顏如玉／綜合報導

亞足聯亞洲盃奪冠熱門南韓最終在8強兵敗卡達，無緣挑戰59年後再度捧冠，賽後曾在小組賽頭頂破門以2比0擊敗大陸的後衛金玟哉自行在社交軟體上宣布，自己接下來將加盟中超北京中赫國安，「這是我的選擇。」

1996年出生的金玟哉，過去曾是U20、U23代表隊，2017年被選進國家隊，可惜2018年5月在母隊比賽中受傷無緣選入世界盃，目前為國出賽14場踢進1球，職業生涯部分，2017年加入韓國K聯盟全北現代汽車，並在該年以29次出賽踢進2球獲得年度最佳青年球員獎。

▲▼ 亞洲盃,南韓vs大陸, 南韓金玟哉頭頂 。（圖／CFP）

▲金玟哉於小組賽面對大陸時頭頂破門 。（圖／CFP）

金玟哉擁有190公分、88公斤的好身材，對抗能力出眾，防守也相當穩健，是南韓隊主力中後衛，在本次亞洲盃中，他先是在小組賽第二輪面對吉爾吉斯中，第41分鐘把握角球機會以一記漂亮頭槌破門，為南韓拿下1比0勝利，確定進入16強，接著小組賽最後一輪面對大陸，他則是在第51分鐘接獲孫興慜角球，再度頭頂進球，為南韓擴大比分、以2比0奪勝。

可惜南韓接下來在8強以0比1不敵卡達，提前告別亞洲盃，賽後金玟哉再Instagram中發文，表示一直有他要轉隊的傳聞，但先前忙於亞洲盃，只想取得好成績再來討論，「現在比賽結束，我們得到8強的成績，不算太差，所以我決定在亞洲盃結束公布我要加盟中超這個決定，這是我的選擇。」

▲亞洲盃小組賽，南韓vs大陸。

關鍵字： 亞足賽亞洲盃男足南韓男足後衛金玟哉中超
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