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亞足賽／金玟哉頭槌攻門　南韓1比0勝吉爾吉斯晉級16強

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▲▼ 亞洲盃,亞足賽,南韓vs吉爾吉斯,金敏在 。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞洲盃,南韓vs吉爾吉斯,金玟哉進球。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃目前正在阿聯進行小組賽第二輪，C組的衛冕冠軍南韓第二場對上吉爾吉斯，只要能夠贏下這一場，就能晉級下一輪，最終南韓靠著金敏在上半場的頭槌，以1比0擊敗吉爾吉斯，獲得兩勝也順利提前晉級16強。

南韓第一場對上菲律賓，靠著黃義助破門1比0收下首勝，第二輪對上吉爾吉斯，上半場第17分鐘黃仁範一腳強勁射門但偏了，第19分鐘黃喜灿快攻回傳但沒人接應，20分鐘黃義助左路起腳想吊射大偏門，第32分鐘南韓門前危機，李鎔趕緊清出，第33分鐘吉爾吉斯角球機會，Sagynbaev球太正讓金成奎直接收下。

第36分鐘吉爾吉斯守門員kadyrbekov衝出，李青龍門前大好機會卻踢飛了，第41分鐘南韓角球機會，金玟哉漂亮頭槌，皮球越過kadyrbekov胯下進門，南韓1比0進入下半場，第48分鐘黃喜灿單挑好機會，但kadyrbekov先上前化解，52分鐘具滋哲左路遠射偏門，56分鐘 Valeri Kichin vies起腳被擋下，再補射被金成奎撥掉，第59分鐘黃義助左路傳給具滋哲，但先 被Valeri Kichin vies化解。

第65分鐘黃喜灿遠射再偏，吉爾吉斯隨即快攻Murzaev右路起腳，角度太斜出界，67分鐘黃義助禁區頭鎚撞門柱彈下壓在線，但球心沒有在線上不算，71分鐘黃義助左路起腳撞柱，75分鐘李鎔傳中，黃璽灿起腳又撞柱，第89分鐘南韓自由球開出，金英權來不及插上錯過機會。

傷停補時Rustamov連兩度射門，都讓金成奎擋下，下半場雙方都沒能破門，最終南韓以1比0勝出，全場72%控球時間，19次射門7射正，兩勝確定晉級16強，C組目前第一為大陸（同樣6積分，但淨勝球4優於南韓淨勝球2）。小組賽第三輪南韓將在16日對上大陸，亞洲一哥孫興慜即將歸隊，對決勝出者取得小組第一。

▼ 黃義助。

▲▼ 亞洲盃,亞足賽,南韓vs吉爾吉斯,黃義助 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃孫興慜本托奇誠庸李青龍
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