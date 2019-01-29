亞足賽／對伊朗送出2助攻製造3球　日媒讚南野拓實完全復活

▲ 亞洲盃4強賽,日本vs伊朗。南野拓實 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃4強賽，首場比賽在28日晚間（台灣時間）登場，由四屆冠軍日本對上另組奪冠熱門的伊朗，最終日本以3比0攻破伊朗晉級，而這3球，可說都來自於24歲小將南野拓實所製造的，日本能贏下伊朗，南野拓實可說是最大功臣。

日本和伊朗都被視為是本屆奪冠熱門，雙方本次交手，上半場各錯失進球機會，0比0進入下半場，第56分鐘，伊朗後防大意，南野拓實被絆倒，以為球會出界，但哨音沒吹，5名伊朗球員都向主裁判示意，只有南野拓實馬上爬起，狂奔追球沒有出界，將球傳給大迫勇也，大迫勇也頭槌得分。

接著在第62分鐘，南野拓實禁區帶球要起腳時，球彈到伊朗球員手臂，形成手球，日本獲得罰球機會，由大迫勇也操刀破門，日本2比0領先，在傷停補時階段，南野拓實中路傳球給原口元氣，原口元氣從左路抽射擴大領先，終場日本以3比0大勝伊朗，隊史第五度闖進冠軍戰。

南野拓實在這場比賽表現相當精彩，紀錄兩球助攻，不過三顆進球可說都是他製造的，目前效力奧超薩爾斯堡紅牛的他，身為球隊主力，在去年入選國家隊後，對上烏拉圭友誼賽上演梅開二度，幫助日本4比3擊敗烏拉圭，不過在本屆亞洲盃此戰之前表現平平，直到對上伊朗恢復以往高水準。

身穿國家隊9號的南野拓實，還沒有在本屆亞洲盃開胡，不過他的實力不單單只有在進球上，包括極高的專注力、在中場能夠策動進攻，打法也非常有侵略性，日媒更以「完全復活」來形容南野拓實本場表現。南野拓實表示，「對於第一顆進球，因為哨音並沒有吹，我覺得是很好機會，為了所有支持我的球迷們，拼死也要將勝利帶回日本。」