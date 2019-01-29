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亞足賽／攻破0失球伊朗晉級決賽　森保一讚球員：展現拼勁

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▲▼ 亞洲盃4強賽,日本vs伊朗 。大迫勇也、原口元氣 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 亞洲盃4強賽,日本vs伊朗 。大迫勇也、原口元氣 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃4強賽，首場比賽在28日晚間（台灣時間）登場，由四屆冠軍日本對上另組奪冠熱門的伊朗，原本被視為是場硬戰，不過日本靠著旅外的大迫勇也以及原口元氣進球，以3比0力壓伊朗，順利晉級到冠軍戰，主帥森保一對於球員表現更是讚譽有加。

面對小組賽打進至8強賽一球未失的伊朗，5比0大勝葉門，再以2比0擊敗越南，最終和伊拉克以0比0踢平，三場比賽打進7球0失球輕鬆晉級16強，16強賽以2比0擊敗阿曼，8強賽對上大陸再以3比0大勝，主將阿茲蒙(Sardar Azmoun)五場進4球的火熱表現。

▲▼ 亞洲盃4強賽,日本vs伊朗 大迫勇也 。（圖／達志影像／美聯社）

且從FIFA排名來看，伊朗為亞洲第一的29名、日本則排在亞洲第三的50，不過雙方本次交手，上半場各錯失進球機會0比0進入下半場，第56分鐘，伊朗後防大意，南野拓實倒地後狂奔追球，將球送給大迫勇也，讓大迫勇也頭槌得分，接著在第62分鐘伊朗手球，大迫勇也操刀罰球破門，日本2比0。

傷停補時原口元氣在從左路抽射擴大領先，比賽結束前阿茲蒙卻推擠日本球員，和長友佑都各吞黃牌，終場日本以3比0大勝伊朗，也一掃前幾場只贏一球的賽況。賽後森保一表示，「這是一場艱辛的比賽，但感受到球員的覺悟、戰鬥的拼勁和勇氣，為支持日本的人奪下勝利我很高興。」

森保一也說，「將會將過去比賽經驗好好集結，做最好的準備來面對冠軍戰。」決賽對手將是29日晚間阿聯和卡達對決的勝方。日本媒體認為，森保一的帶球風格就是頑強，在這場比賽中球員更是展現耐心、頑強的精神，並且保持冷靜，嚴密的組織，導致伊朗在上半場久攻不下後，下半場亂了陣腳，被日本瓦解防線。

▲▼ 亞洲盃4強賽,日本vs伊朗 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃日本森保一
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