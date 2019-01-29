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亞足賽／慘遭日本3球羞辱　「伊朗梅西」惱羞怒甩巴掌

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▲▼ 亞洲盃4強賽,日本vs伊朗 。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞洲盃4強賽，日本3球痛宰伊朗晉級決賽 。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

亞足聯亞洲盃4強賽，日本靠著大迫勇也梅開二度，以及原口元氣破門，終場以3比0淘汰奪冠熱門的伊朗，隊史五度闖進決賽。此前沒有失分的伊朗隊，本場遭日本3球痛宰，球員們也按耐不住情緒，就在比賽最後時刻爆發大規模衝突，柴崎岳竟遭「伊朗梅西」阿茲蒙（Sardar Azmoun）賞巴掌。

上半場雙方都沒有進球，下半場日本率先破門，大迫勇也頭頂破門「偷襲」成功，接著日本客對方手球獲得12碼，大迫勇也踢進第2球。傷停補時階段，日本截擊伊朗的傳球後，原口元氣單刀帶球左路抽射再進一球，最終以3比0奪勝，闖進冠軍戰。

原口元氣在傷停補時階段的這一球，等於宣判伊朗隊的死刑，日本球員才聚集在場中慶祝完，馬上雙方就爆發激烈衝突，場面陷入一陣混亂，柴崎岳還在這場混戰中挨了阿茲蒙一個巴掌。

兩隊爆發激烈衝突，所幸裁判很快控制住場免，將雙方球員隔開，不過打人的阿茲蒙情緒仍舊激動，不斷向日本球員「碎嘴」，而老將長友佑都情緒也很激動，被一旁的隊友架開，隨後兩人都各吃下一張黃牌。

日本成為本屆唯一一支晉級4強的東亞球隊，也是隊史第五度闖進決賽，前四次（1992、2000、2004、2011年）都拿下冠軍。距離「王座奪還」（重回冠軍寶座）的目標只剩下最後一場，決賽對手將是29日卡達與阿聯酋之戰的勝隊。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 亞足賽伊朗梅西日本伊朗
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