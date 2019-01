亞足賽／慘遭日本3球羞辱　「伊朗梅西」惱羞怒甩巴掌

▲亞洲盃4強賽,日本3球痛宰伊朗晉級決賽 。(圖/達志影像/美聯社)

體育中心/綜合報導

亞足聯亞洲盃4強賽,日本靠著大迫勇也梅開二度,以及原口元氣破門,終場以3比0淘汰奪冠熱門的伊朗,隊史五度闖進決賽。此前沒有失分的伊朗隊,本場遭日本3球痛宰,球員們也按耐不住情緒,就在比賽最後時刻爆發大規模衝突,柴崎岳竟遭「伊朗梅西」阿茲蒙(Sardar Azmoun)賞巴掌。

上半場雙方都沒有進球,下半場日本率先破門,大迫勇也頭頂破門「偷襲」成功,接著日本客對方手球獲得12碼,大迫勇也踢進第2球。傷停補時階段,日本截擊伊朗的傳球後,原口元氣單刀帶球左路抽射再進一球,最終以3比0奪勝,闖進冠軍戰。

原口元氣在傷停補時階段的這一球,等於宣判伊朗隊的死刑,日本球員才聚集在場中慶祝完,馬上雙方就爆發激烈衝突,場面陷入一陣混亂,柴崎岳還在這場混戰中挨了阿茲蒙一個巴掌。

Dear Sardar Azmoun.



These enormities cannot be forgiven.



What, in the name of all that is absurd, is this?



Don't make fun of football. pic.twitter.com/gGl10s7r0w