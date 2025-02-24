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「怪病狀元」佛茲失業半季回歸　稱身體狀況入NBA以來最佳

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

2017年NBA狀元佛茲（Markelle Fultz）過去5季在魔術擔任替補砍分手，上賽季結束後未獲續留。原本預期會有其他球隊向他提出報價，卻直到上周才有球隊伸出橄欖枝，加盟國王的佛茲透露，失業期間他學會照顧身體，目前身體是進入NBA後最好的狀態，他體認到健康才是最大的財富，能夠再次打籃球感到非常興奮。

▲▼NBA怪病狀元佛茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA怪病狀元佛茲。（圖／達志影像／美聯社）

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國王在交易截止日前為了獲得拉文（Zach LaVine），決定交易掉主控福克斯（De'Aaron Fox）和替補控衛麥勞夫林（Jordan McLaughlin），並向市場上剩下最有經驗的控球後衛佛茲提供了一份直到季末結束的合約。

雖然在沒有東家的情況下度過了上半季，佛茲表示時間沒有白費，「這段時間非常棒，我將所有時間都用來調整自己，改善身心狀況。」

▲2017年NBA狀元佛茲回歸NBA加盟國王。（圖／達志影像／美聯社）

▲2017年NBA狀元佛茲（20號）回歸NBA加盟國王。（圖／達志影像／美聯社）

佛茲在2017年NBA選秀作為狀元被選中，但他的「玻璃體質」導致生涯8個賽季都一直與傷病對抗。他在七六人效力2個賽季，僅出場33場比賽，因為肩膀和頸部之間的神經受壓迫，他罹患了投籃失憶症，無法達到即戰力的期望，遭受大量批評。

後來他轉隊至魔術，終於看到了生涯曙光，隨後卻又遭逢左膝前十字韌帶斷裂重傷，即使上賽季帶傷硬拚出賽，也僅出場43場。

儘管如此，佛茲在無法上場的期間並未感到焦慮或不安，「我一直在訓練，沒有忽視傷病的治療和身體的強化，對抗傷病時不能急於求成，我從不會急於做任何事。」佛茲表示，「我現在懂得如何照顧自己的身體，所以無論別人怎麼說，我都不會在意，我會為比賽全力以赴，能夠再次打籃球讓我感到無比興奮。」

全明星周結束後的首場比賽，佛茲迎來了國王初登板，他在第3節中段登場，防守端他堅持緊纏柯瑞（Stephen Curry）施加壓力，進攻端則果斷突破並尋求投籃機會，儘管全場僅出賽10分鐘，他成功以8成命中率投進4記投籃獲得8分。

職業生涯幾經波折，佛茲依然不氣餒，堅定不移地持續邁進，他表示，「我現在26歲，還年輕，未來還有很多時間，大多數人都沒有像我這樣花了很長時間才恢復健康，我很早就學會了健康才是最大的財富。」

佛茲透露，「現在我的身體狀況是來到這個聯盟以來最好的，我也獲得了這個機會去展現自己，現在我能夠全心投入籃球，每天訓練，每天成長。」

▲▼NBA怪病狀元佛茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA怪病狀元佛茲（右）。（圖／達志影像／美聯社）

 
關鍵字： NBA佛茲國王狀元

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