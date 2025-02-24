外媒曝西班牙將派首戰賞台灣7K拉索先發　點出中華隊表現下滑關鍵

▲2025年世界棒球經典賽資格賽西班牙投手拉索。（圖／中華棒協提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

中華隊明（25）日將與西班牙進行「生死戰」，力拚最後一張經典賽門票，古巴記者羅梅洛（Francys Romero）推估，西班牙將派出小組賽首戰賞給台灣7K的投手拉索（Ramon Rosso）先發，羅梅洛也點出中華隊在WBC資格賽表現下滑，可以歸因於教練團決定讓2024年12強賽奪冠主力休息。

中華隊昨日遭尼加拉瓜以0比6完封後，晉級形勢岌岌可危，必須在明日的附加賽擊敗西班牙，才能搶下最後一張正賽門票。值得注意的是，西班牙在資格賽首戰曾以12比5大勝台灣，明日的生死戰不僅攸關晉級，也是一場「復仇戰」。

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專門報導拉丁美洲棒球新聞的古巴記者羅梅洛推估，西班牙附加賽可能會推派28歲右投拉索先發，「這位前費城人隊大聯盟投手在本屆資格賽的首場登板中展現了強勁球速，均速達94-96英里（約151-154公里）。」

拉索在小組賽首戰登板對中華隊，他是該役的第2任投手，中繼3.1局僅被敲1安，更賞了中華隊7次三振，沒有丟掉任何分數，表現堪稱完美。

28歲的拉索出生於多明尼加共和國，父親為西班牙籍，因此具備代表西班牙隊參賽的資格。他曾是2020年東京奧運多明尼加隊奪銅陣容的一員，並擁有兩季大聯盟經歷。近年來，他在墨西哥聯盟、委內瑞拉冬季聯盟及多明尼加聯盟持續奮戰，尋求更多發展機會。

對於中華隊本屆表現不如預期，以1勝2敗落入附加賽，羅梅洛分析，「台灣隊在本屆WBC資格賽的表現下滑，可以歸因於教練團決定讓2024年主力球員休息，最終僅有隊長陳傑憲回歸。許多人認為，球隊低估了對手，導致陷入如今的局面。」