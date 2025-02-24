「小氣之王」柯瑞在獨行俠悍將面前砍三分　道晚安怒吼：X的

Steph Curry just drained a 3-pointer in PJ Washington’s face and hit the “night night” celebration in the 3rd quarter ????



Reminder: PJ Washington did the “night night” celebration after the Mavs beat the Warriors earlier this month ????pic.twitter.com/LNaByaQYjH https://t.co/munitTcfFP — ClutchPoints (@ClutchPoints) February 23, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士今（24）日在主場迎戰獨行俠，天王柯瑞（Stephen Curry）第3節在達拉斯悍將華盛頓（PJ Washington）面前砍進三分，隨即做出招牌「晚安」慶祝動作並怒吼，「X的！」報了本月13日的一箭之仇，華盛頓當時在球隊擊退勇士後，模仿起柯瑞的晚安慶祝加以嘲諷。

▲勇士天王柯瑞比出招牌的晚安慶祝動作。（圖／達志影像／美聯社）

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柯瑞曾自稱是「小氣之王」，外界越看衰他或勇士，就越激起他要「打臉」大家的鬥志，他今日對獨行俠一役，就再現「小氣之王」的本色。全明星周前，灣區軍團在達拉斯主場敗北，當時獨行俠悍將華盛頓賽後走回休息室時，故意模仿柯瑞的「晚安」慶祝，嘲諷意味十足。

不過柯瑞很快在今日完成「復仇」，他第3節在華盛頓面前命中一記三分，隨即做出他的招牌「晚安」慶祝動作，並朝著對方大吼，「X的！」這不只是一次普通的慶祝，而是對華盛頓的「回擊」。

Klay Thompson got a technical foul and Draymond Green had to let him know ???? pic.twitter.com/jxpK4lJsyn — SportsCenter (@SportsCenter) February 23, 2025

這場比賽的話題並不僅止於柯瑞，另一位核心主將格林（Draymond Green）也對前隊友湯普森（Klay Thompson）怒吼。當時比賽進行至第2節，K湯因不滿裁判判決而領到技術犯規，格林隨即在他身後大聲咆哮，甚至連厄文（Kyrie Irving）都出面試圖平息緊張的氣氛。

▲勇士格林。（圖／達志影像／美聯社）

這一幕讓球迷笑翻，紛紛在社群媒體上發文調侃，「格林其實是在幫自己找技術犯規吧」、「他才不想被K湯搶走技術犯規王的頭銜」，更有人猜測，「當初K湯離開勇士，格林可能脫不了關係」。

無論如何，這場比賽格林笑到了最後，他全場貢獻13分、6助攻、4籃板、2抄截，比湯普森的11分更勝一籌，勇士也以24分之差狂勝，在巴特勒（Jimmy Butler）入隊後取得5勝1敗。