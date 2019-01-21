李宗偉現身大馬大師賽頒獎　諶龍：希望4月來能見他重返賽場

▲大馬大師賽，大馬球王李宗偉為冠軍孫完虎和亞軍諶龍頒獎 。（圖／翻攝自BWF官方臉書粉專）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級500賽馬來西亞大師賽中，男單冠軍由南韓一哥孫完虎擊敗大陸諶龍拿下，賽後大馬球王李宗偉現身頒獎台，讓現場響起掌聲，2人都向李宗偉致意，諶龍事後說和李宗偉說，「希望能在4月的馬來西亞公開賽再見。」

目前世界排名第5孫完虎，過去和諶龍交手15次只拿下4勝，而且近期還吞了2連敗，不過本次交手順利以直落二終止連敗，並且收下今年巡迴賽的第一座冠軍，也坦言「奧運資格誰都有機會，不只是同期的周天成、諶龍，還有年輕的選手們，但是林丹、李宗偉都不能排除。」更讓人驚喜的是，李宗偉現身在場邊，站上頒獎台頒獎，並且與兩人合照。

李宗偉2018年9月傳出罹患鼻咽癌，並秘密來台治療後，如今他的復出動向也引發全球球迷關注，先前曾提到自己目前訓練只能用30％的力量，2019年全英公開賽可能很難參與，不過計劃在4月的馬來西亞公開賽上場，他曾經在馬來西亞公開賽問鼎過12座冠軍。

諶龍和孫完虎邀請李宗偉上頒獎台合照，並把中間的位置讓給了他，再再顯示這位大馬球王對於羽壇的重要性、並受到後輩的尊敬有多深，諶龍事後提到，「很開心看到宗偉身體健康，希望他早日康復，我跟他說，希望我4月回來這裡參加馬來西亞公開賽時，能夠看見他重返賽場。」

馬來西亞公開賽將在4月2日至7日登場。