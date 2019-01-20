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大馬大師賽／孫完虎終止對諶龍2連敗封王　李宗偉現身頒獎

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▲▼大馬大師賽，大馬球王李宗偉為冠軍孫完虎和亞軍諶龍頒獎 。（圖／翻攝自BWF官方臉書粉專）

▲大馬大師賽，大馬球王李宗偉為冠軍孫完虎和亞軍諶龍頒獎 。（圖／翻攝自BWF官方臉書粉專）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級500賽馬來西亞大師賽20日進行各單項最後決賽，女單由泰國女將依瑟儂(Ratchanok Intanon)擊敗西班牙馬琳（Carolina MARIN）收下冠軍；男單部分，則由大陸諶龍對戰南韓一哥孫完虎，最後孫完虎以直落二（21：17、21：19）擊敗對手奪冠。

世界球后戴資穎本站8強止步後，沒有台將能持續挺進，女單由依瑟儂封后；男單方面，則是由諶龍出戰孫完虎，雙方過去交手15次，孫完虎只有4勝，而且近期還吞了2連敗，不過本次交手第一局孫完虎從落後連趕4分，雙方6度平手，戰至19：17時，孫完虎連下2分以21：17收下首局。

▼孫完虎。（圖／CFP）

▲▼羽球年終賽,孫完虎（圖／CFP）

第二局諶龍8：3領先後，孫完虎連趕5分追平，雙方6度平手緊咬比分，互有攻勢，不過諶龍出現失誤，讓孫完虎進攻得分，比數來到20：18，孫完虎一個對角斜線攻擊出界，浪費了一個冠軍點，不過隨即在網球小球拿下分數，以21：19直落二收下冠軍。

孫完虎目前世界排名第5，去年歷經小低潮後，在年末狀態回穩，共收穫香港公開賽和南韓大師賽冠軍，本站順利擊敗諶龍後，也順利拿下今年巡迴賽的第一座冠軍，大馬球王李宗偉也特別現身在場邊觀戰，並站上頒獎台為2人頒獎合影。

女雙部份，世界第一的日本組合福島由紀／廣田彩花對上印尼組合波莉(Greysia Polii)／拉哈育（Apriyani RAHAYU），上演三局逆轉秀，順利奪下冠軍；男雙由世界第一的印尼組合吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin SanjayaSukamuljo）對上地主組合王耀新／張御宇，順利以直落二收下冠軍。

混雙則是第一種子日本渡邊勇大／東野有紗對上第二種子的泰國德差蓬（Dechapol PUAVARANUKROH）／沙西麗（Sapsiree TAERATTANACHAI）以兩個21：18奪冠。

▼印尼羽球男雙組合吉地安／蘇卡穆約。（圖／CFP）

▲▼印尼羽球男雙組合吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin SanjayaSukamuljo）（圖／CFP）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 大馬大師賽孫完虎諶龍李宗偉
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