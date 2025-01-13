運動雲

>

曹家宜首度「解鎖」大滿貫賽　盼澳網初體驗打出最佳表現

▲▼謝淑薇選20歲小將曹家宜當巴黎奧運女雙搭檔 。（圖／翻攝自Facebook／曹家宜 Tsao Chia Yi）

▲21歲女網好手曹家宜。（圖／翻攝自Facebook／曹家宜 Tsao Chia Yi）

文／中央社

台灣網球女將曹家宜即將在澳洲網球公開賽女雙亮相，體驗生涯第1次大滿貫賽，她表示，帶著期待心情上陣，希望專注在自己身上，拿出最佳表現。

年僅21歲的台灣女將曹家宜，去年與名將謝淑薇攜手前進巴黎奧運殿堂，經驗值大幅提升，同時與網路上認識的泰國搭檔普利普耶荷（Peangtarn Plipuech）在澳網亞太區外卡賽出線，最後如願搶下澳網女雙參賽門票。

[廣告]請繼續往下閱讀...

即將生涯首度「解鎖」大滿貫賽舞台，曹家宜接受中央社採訪時表示，上週比賽沒有報名到，因此提早1週到澳網準備，目前調整狀況都還不錯。她直言心情相當期待，相比奧運沒有太大不一樣，主要專注在自己身上，希望拿出最好表現，目標有一些新突破。

▲▼ 謝淑薇、曹家宜出戰羅馬尼亞選手Irina-Camelia Begu、Monica Niculescu。（圖／路透）

▲曹家宜（左）去年與台灣一姐謝淑薇合拍參加巴黎奧運。（圖／路透）

曹家宜指出，其實本季沒有固定要與普利普耶荷搭配，只是順利贏得澳網女雙資格，因此年初幾場比賽才會先合拍，熟悉一下彼此。

而「台泰聯軍」將在本週首輪對上俄羅斯庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）、日本柴原瑛菜組合，曹家宜提到，與對手是首度過招，「賽前會跟教練討論，盡量執行我們的戰術。」

今年台灣共有4名選手征戰澳網，除了曹家宜外，還有力拚女雙衛冕的謝淑薇，這次改與拉脫維亞好手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）合作，榮膺女雙第3種子，期盼再度高舉冠軍金盃，至於詹皓晴以及吳芳嫺則預計明天在女雙賽場亮相。

關鍵字： 網球澳網曹家宜女雙

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

戶鄉翔征想起12強敗給台灣「還是很遺憾」　極度渴望參戰經典賽

戶鄉翔征想起12強敗給台灣「還是很遺憾」　極度渴望參戰經典賽

廖任磊轉戰富邦悍將、賴鴻誠回娘家 戰力外4補強投入春訓

廖任磊轉戰富邦悍將、賴鴻誠回娘家 戰力外4補強投入春訓

「昔緋聞對象」轉發詹皇灌籃美技破800萬次觀看　球迷：她故意的

「昔緋聞對象」轉發詹皇灌籃美技破800萬次觀看　球迷：她故意的

湖人、勇士有望搶到場均20分「白魔獸」　可能只需付出次輪籤

湖人、勇士有望搶到場均20分「白魔獸」　可能只需付出次輪籤

悍將完整教練團名單出爐！陳金鋒續掌兵符　陳連宏任首席兄弟聯手

悍將完整教練團名單出爐！陳金鋒續掌兵符　陳連宏任首席兄弟聯手

國家隊是夢想但球隊更需要我！王柏融婉拒經典賽資格賽

國家隊是夢想但球隊更需要我！王柏融婉拒經典賽資格賽

為吳念庭找回熟悉的日職應援曲　台鋼與西武洽談

為吳念庭找回熟悉的日職應援曲　台鋼與西武洽談

勝騎士有「大聯盟」機會　統一獅啟動新洋投方案

勝騎士有「大聯盟」機會　統一獅啟動新洋投方案

曹家宜首度「解鎖」大滿貫賽　盼澳網初體驗打出最佳表現

曹家宜首度「解鎖」大滿貫賽　盼澳網初體驗打出最佳表現

艾卡拉茲輕鬆晉級澳網次輪　挑戰最年輕「生涯大滿貫」紀錄

艾卡拉茲輕鬆晉級澳網次輪　挑戰最年輕「生涯大滿貫」紀錄

實測都市傳說成真了！？　鏡中自己比真人還慢一步...

熱門新聞

戶鄉翔征想起12強敗給台灣「還是很遺憾」　極度渴望參戰經典賽

廖任磊轉戰富邦悍將、賴鴻誠回娘家 戰力外4補強投入春訓

「昔緋聞對象」轉發詹皇灌籃美技破800萬次觀看　球迷：她故意的

湖人、勇士有望搶到場均20分「白魔獸」　可能只需付出次輪籤

悍將完整教練團名單出爐！陳金鋒續掌兵符　陳連宏任首席兄弟聯手

國家隊是夢想但球隊更需要我！王柏融婉拒經典賽資格賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1戶鄉想起12強敗給台灣「還是很遺憾」

2廖任磊轉戰富邦悍將

3昔緋聞對象轉發詹皇美技破800萬次觀看

4湖人、勇士有望搶到場均20分白魔獸

5陳金鋒續掌兵符　陳連宏任首席兄弟聯手

最新新聞

1昔緋聞對象轉發詹皇美技破800萬次觀看

2曹家宜首度「解鎖」大滿貫賽

3艾卡拉茲澳網輕鬆晉級次輪

4台鋼為吳念庭找回熟悉的應援曲

5喬帥澳網首輪逆轉勝　大讚19歲對手

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【嚇死寶寶】點 #仙氣手搖飲 驚見同事把乾冰倒出來喝！？

【婚禮蟑螂】看來攝影師平常沒少練XD

香菇雞湯不要香菇？老闆直接加爆幫你克服 #香菇恐懼症

33歲藥頭家中搜出安毒！當場下跪媽媽　母心碎：為什麼講不聽

【泰格與雪兒】到底在哪阿
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366