登上悠遊卡好興奮！林立、潘傑楷盼收益助偏鄉追夢

▲世界12強棒球賽奪冠紀念悠遊卡狂銷26萬張，悠遊卡公司董事長林志盈代表悠遊卡公司將售卡所得750萬元捐出，投入原鄉棒球運動推廣。捐贈儀式在中職會長蔡其昌及兩名原民球員潘傑楷、林立的見證下舉行。（圖／記者湯興漢攝）



記者王真魚／台北報導

悠遊卡公司發行「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽奪冠紀念悠遊卡」，短短5天三大通路預售即銷售超過26萬張，公司宣布將捐贈售卡所得750萬餘元，用於推廣原鄉棒球運動發展。

12強國手潘傑楷今日出席記者會時表示，看到自己出現在悠遊卡上相當興奮，「很有紀念價值，會一直想起奪冠那一刻。」他提到曾有小朋友問他「打世界冠軍很爽嗎」，他開心回應，「真的很爽！真的很難能可貴。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

潘傑楷特別感謝悠遊卡公司實質支持原鄉棒球，「記得小時使用的球具都是學長留下來，希望資源到位後，偏鄉學童們能有新球具，追求更好表現。」

同為原住民的林立也分享，昨日參加活動時遇到台東桃源國小的學童，「他一直看我手套，像隔空喊話『送我可以嗎』」。林立期待未來能回饋偏鄉，讓小朋友擁有更多資源，快樂打球。

兩位球星也不約而同鼓勵下一代，潘傑楷勉勵小朋友要勇敢作夢，林立則說，「打球雖然辛苦，但不要在意現在處境，保持初衷，因為棒球喜歡棒球持續努力，期待小朋友們能夠超越我們。」

這批善款將捐贈予中華職棒大聯盟、中華民國棒球協會及台灣原住民棒球運動發展協會三個單位。

「感謝中華隊，讓我也能成為悠遊卡上的一份子。」林立笑說，許多朋友都詢問他是否能透過關係購買，「但就像董事長說的，這是限時不限量，希望之後還能多釋出一些，讓朋友們都搶得到。」