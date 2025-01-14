運動雲

>

登上悠遊卡好興奮！林立、潘傑楷盼收益助偏鄉追夢

▲▼世界12強棒球賽奪冠紀念悠遊卡狂銷26萬張，悠遊卡公司董事長林志盈代表遊遊卡公司將售卡所得750萬元捐出，投入原鄉棒球運動支推廣。捐贈儀式在中職會長蔡其昌及兩名原民球員潘傑楷、林立的見證下舉行。（圖／記者湯興漢攝）

▲世界12強棒球賽奪冠紀念悠遊卡狂銷26萬張，悠遊卡公司董事長林志盈代表悠遊卡公司將售卡所得750萬元捐出，投入原鄉棒球運動推廣。捐贈儀式在中職會長蔡其昌及兩名原民球員潘傑楷、林立的見證下舉行。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／台北報導

悠遊卡公司發行「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽奪冠紀念悠遊卡」，短短5天三大通路預售即銷售超過26萬張，公司宣布將捐贈售卡所得750萬餘元，用於推廣原鄉棒球運動發展。

12強國手潘傑楷今日出席記者會時表示，看到自己出現在悠遊卡上相當興奮，「很有紀念價值，會一直想起奪冠那一刻。」他提到曾有小朋友問他「打世界冠軍很爽嗎」，他開心回應，「真的很爽！真的很難能可貴。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

潘傑楷特別感謝悠遊卡公司實質支持原鄉棒球，「記得小時使用的球具都是學長留下來，希望資源到位後，偏鄉學童們能有新球具，追求更好表現。」

同為原住民的林立也分享，昨日參加活動時遇到台東桃源國小的學童，「他一直看我手套，像隔空喊話『送我可以嗎』」。林立期待未來能回饋偏鄉，讓小朋友擁有更多資源，快樂打球。

兩位球星也不約而同鼓勵下一代，潘傑楷勉勵小朋友要勇敢作夢，林立則說，「打球雖然辛苦，但不要在意現在處境，保持初衷，因為棒球喜歡棒球持續努力，期待小朋友們能夠超越我們。」

這批善款將捐贈予中華職棒大聯盟、中華民國棒球協會及台灣原住民棒球運動發展協會三個單位。

「感謝中華隊，讓我也能成為悠遊卡上的一份子。」林立笑說，許多朋友都詢問他是否能透過關係購買，「但就像董事長說的，這是限時不限量，希望之後還能多釋出一些，讓朋友們都搶得到。」

關鍵字： 棒球悠遊卡奪冠紀念卡原鄉棒球捐贈

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

洋基也出局！佐佐木朗希爭奪戰倒數　鎖定3支球隊

洋基也出局！佐佐木朗希爭奪戰倒數　鎖定3支球隊

詹皇向NBA各隊發出驚人警告　湖人找到定位「2、3月將大蛻變」

詹皇向NBA各隊發出驚人警告　湖人找到定位「2、3月將大蛻變」

韓職一軍3隊要來了　台鋼亞太球場交手NC恐龍領隊有期待

韓職一軍3隊要來了　台鋼亞太球場交手NC恐龍領隊有期待

「昔緋聞對象」轉發詹皇灌籃美技破800萬次觀看　球迷：她故意的

「昔緋聞對象」轉發詹皇灌籃美技破800萬次觀看　球迷：她故意的

前兄弟「里長伯」福來喜實力不減　多國聯盟奪第6座捕手金手套

前兄弟「里長伯」福來喜實力不減　多國聯盟奪第6座捕手金手套

挑戰台灣首例！棒球好手李玟勳拚東京大學門檻

挑戰台灣首例！棒球好手李玟勳拚東京大學門檻

曹家宜首度「解鎖」大滿貫賽　盼澳網初體驗打出最佳表現

曹家宜首度「解鎖」大滿貫賽　盼澳網初體驗打出最佳表現

湖人、勇士有望搶到場均20分「白魔獸」　可能只需付出次輪籤

湖人、勇士有望搶到場均20分「白魔獸」　可能只需付出次輪籤

廖任磊轉戰富邦悍將、賴鴻誠回娘家 戰力外4補強投入春訓

廖任磊轉戰富邦悍將、賴鴻誠回娘家 戰力外4補強投入春訓

看數據就知道　達比修有驚嘆日職投手實力：不輸大聯盟

看數據就知道　達比修有驚嘆日職投手實力：不輸大聯盟

北市27歲警員鳴笛值勤　路口遭轎車攔腰撞噴飛

熱門新聞

洋基也出局！佐佐木朗希爭奪戰倒數　鎖定3支球隊

詹皇向NBA各隊發出驚人警告　湖人找到定位「2、3月將大蛻變」

韓職一軍3隊要來了　台鋼亞太球場交手NC恐龍領隊有期待

「昔緋聞對象」轉發詹皇灌籃美技破800萬次觀看　球迷：她故意的

前兄弟「里長伯」福來喜實力不減　多國聯盟奪第6座捕手金手套

挑戰台灣首例！棒球好手李玟勳拚東京大學門檻

讀者回應

﻿

熱門新聞

1洋基出局！佐佐木朗希終極3選1

2詹皇向NBA各隊發出驚人警告

3NC恐龍戰台鋼　劉東洋樂見炒熱話題

4昔緋聞對象轉發詹皇美技破800萬次觀看

5前兄弟福來喜奪第6座捕手金手套

最新新聞

1樂見資格賽換人　林立：讓更多人競爭

2詹皓晴鏖戰3盤挺進澳網次輪

3國家隊公司化持續推動！蔡其昌曝想法

4登悠遊卡好興奮！林立潘傑楷盼助原鄉

5「我們變500塊嗎？」林立卻說可惜

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【嚇死寶寶】點 #仙氣手搖飲 驚見同事把乾冰倒出來喝！？

【婚禮蟑螂】看來攝影師平常沒少練XD

香菇雞湯不要香菇？老闆直接加爆幫你克服 #香菇恐懼症

宋慧喬花3年拍《一代宗師》想跑險被王家衛沒收護照XD

33歲藥頭家中搜出安毒！當場下跪媽媽　母心碎：為什麼講不聽
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366