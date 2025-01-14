韓職一軍3隊要來了　台鋼亞太球場交手NC恐龍領隊有期待

▲台鋼雄鷹開訓領隊劉東洋。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

韓國職棒NC恐龍隊在官網公布2025年8場與台灣職棒球隊的練習賽，賽事將在台南亞太國際棒球訓練中心主球場進行。睽違11年一軍陣容再度訪台春訓訓練賽，首場交流賽對手就是台鋼雄鷹。領隊劉東洋樂見其成，希望能藉此增加話題，炒熱中職開季。

樂天巨人、Kiwoom英雄也預計在台灣南部春訓，而台鋼雄鷹目前開訓所使用的國慶青埔A棒球場，將是Kiwoom英雄的春訓基地。台鋼領隊劉東洋表示，去年也跟他們協調過場地，今年他們來使用的時程也一樣。台鋼春訓後續有對外比賽，場地方面，除了國慶青埔B球場，部分也會使用到立德棒球場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年一口氣有3隊韓職一軍齊聚台灣南部，劉東洋認為，「台灣南部氣候條件得天獨厚，硬體設施一直在提升，能吸引他們來台灣，這點滿能理解。對中職球員也有正面影響，能與更高等級的球隊交流，春訓期間有更高張力的比賽，對球員也是很好的刺激。」

劉東洋回憶去年印象深刻的經驗，「秋信守來台南球場比賽時，現場湧入大批球迷。除了中職球隊，國外知名選手來台參與官方熱身賽前，就已形成一股熱潮，這讓季前有很好的節奏，話題也能延燒到開季。」