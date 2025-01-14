詹皓晴鏖戰3盤挺進澳網次輪　台灣2組女雙今日都晉級

▲詹皓晴（右）今年榮膺澳網女雙第5種子。（圖／翻攝自Facebook／詹皓晴 Angel Chan）

記者游郁香／綜合報導

台灣今(14)日有2組女雙在澳網首輪賽事登場，上午打頭陣的吳芳嫺逆轉晉級，下午換大會第5種子詹皓晴與烏克蘭搭擋琪切諾克(Lyudmyla Kichenok)面對塞爾維亞達尼洛薇琪(Olga Danilovic)、俄羅斯伯塔波娃(Anastasia Potapova)，台烏組合鏖戰3盤後，以5比7、6比4、6比4挺進次輪。

女雙世界排名第16的詹皓晴，去年止步澳網女雙次輪，今年改聯手烏克蘭好手琪切諾克，兩人榮膺大會第5種子，首輪對上塞爾維亞達尼洛薇琪、俄羅斯伯塔波娃。雙方首盤互破發球局，形成激烈拉鋸，可惜台烏組合關鍵第11局失守，以5比7讓出。

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詹皓晴、琪切諾克次盤重整旗鼓，3度破掉對手的發球局，以6比4扳回1盤，將比賽逼入決勝盤。台烏組合第3盤克服落後的不利局面，在關鍵第10局成功破發，以6比4連趕2盤，鏖戰3盤後以2比1挺進次輪，台灣今日2組出賽的女雙都順利晉級。

至於將首度登上大滿貫賽場的21歲女將曹家宜，預計明(15)日與泰國搭檔普利普耶荷(Peangtarn Plipuech)出戰首輪賽事，對手是俄羅斯庫德梅托娃(Veronika Kudermetova)、日本柴原瑛菜；尋求衛冕的台灣一姐謝淑薇本屆則改搭拉脫維亞奧斯塔朋科(Jelena Ostapenko)，要到周四才會出賽。