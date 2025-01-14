運動雲

>

詹皓晴鏖戰3盤挺進澳網次輪　台灣2組女雙今日都晉級

▲▼詹皓晴今年榮膺澳網女雙第5種子。（圖／翻攝自Facebook／詹皓晴 Angel Chan）

▲詹皓晴（右）今年榮膺澳網女雙第5種子。（圖／翻攝自Facebook／詹皓晴 Angel Chan）

記者游郁香／綜合報導

台灣今(14)日有2組女雙在澳網首輪賽事登場，上午打頭陣的吳芳嫺逆轉晉級，下午換大會第5種子詹皓晴與烏克蘭搭擋琪切諾克(Lyudmyla Kichenok)面對塞爾維亞達尼洛薇琪(Olga Danilovic)、俄羅斯伯塔波娃(Anastasia Potapova)，台烏組合鏖戰3盤後，以5比7、6比4、6比4挺進次輪。

女雙世界排名第16的詹皓晴，去年止步澳網女雙次輪，今年改聯手烏克蘭好手琪切諾克，兩人榮膺大會第5種子，首輪對上塞爾維亞達尼洛薇琪、俄羅斯伯塔波娃。雙方首盤互破發球局，形成激烈拉鋸，可惜台烏組合關鍵第11局失守，以5比7讓出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

詹皓晴、琪切諾克次盤重整旗鼓，3度破掉對手的發球局，以6比4扳回1盤，將比賽逼入決勝盤。台烏組合第3盤克服落後的不利局面，在關鍵第10局成功破發，以6比4連趕2盤，鏖戰3盤後以2比1挺進次輪，台灣今日2組出賽的女雙都順利晉級。

至於將首度登上大滿貫賽場的21歲女將曹家宜，預計明(15)日與泰國搭檔普利普耶荷(Peangtarn Plipuech)出戰首輪賽事，對手是俄羅斯庫德梅托娃(Veronika Kudermetova)、日本柴原瑛菜；尋求衛冕的台灣一姐謝淑薇本屆則改搭拉脫維亞奧斯塔朋科(Jelena Ostapenko)，要到周四才會出賽。

關鍵字： 網球澳網詹皓晴

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

洋基也出局！佐佐木朗希爭奪戰倒數　鎖定3支球隊

洋基也出局！佐佐木朗希爭奪戰倒數　鎖定3支球隊

詹皇向NBA各隊發出驚人警告　湖人找到定位「2、3月將大蛻變」

詹皇向NBA各隊發出驚人警告　湖人找到定位「2、3月將大蛻變」

韓職一軍3隊要來了　台鋼亞太球場交手NC恐龍領隊有期待

韓職一軍3隊要來了　台鋼亞太球場交手NC恐龍領隊有期待

「昔緋聞對象」轉發詹皇灌籃美技破800萬次觀看　球迷：她故意的

「昔緋聞對象」轉發詹皇灌籃美技破800萬次觀看　球迷：她故意的

前兄弟「里長伯」福來喜實力不減　多國聯盟奪第6座捕手金手套

前兄弟「里長伯」福來喜實力不減　多國聯盟奪第6座捕手金手套

挑戰台灣首例！棒球好手李玟勳拚東京大學門檻

挑戰台灣首例！棒球好手李玟勳拚東京大學門檻

曹家宜首度「解鎖」大滿貫賽　盼澳網初體驗打出最佳表現

曹家宜首度「解鎖」大滿貫賽　盼澳網初體驗打出最佳表現

湖人、勇士有望搶到場均20分「白魔獸」　可能只需付出次輪籤

湖人、勇士有望搶到場均20分「白魔獸」　可能只需付出次輪籤

廖任磊轉戰富邦悍將、賴鴻誠回娘家 戰力外4補強投入春訓

廖任磊轉戰富邦悍將、賴鴻誠回娘家 戰力外4補強投入春訓

看數據就知道　達比修有驚嘆日職投手實力：不輸大聯盟

看數據就知道　達比修有驚嘆日職投手實力：不輸大聯盟

宋慧喬花3年拍《一代宗師》想跑險被王家衛沒收護照XD

熱門新聞

洋基也出局！佐佐木朗希爭奪戰倒數　鎖定3支球隊

詹皇向NBA各隊發出驚人警告　湖人找到定位「2、3月將大蛻變」

韓職一軍3隊要來了　台鋼亞太球場交手NC恐龍領隊有期待

「昔緋聞對象」轉發詹皇灌籃美技破800萬次觀看　球迷：她故意的

前兄弟「里長伯」福來喜實力不減　多國聯盟奪第6座捕手金手套

挑戰台灣首例！棒球好手李玟勳拚東京大學門檻

讀者回應

﻿

熱門新聞

1洋基出局！佐佐木朗希終極3選1

2詹皇向NBA各隊發出驚人警告

3NC恐龍戰台鋼　劉東洋樂見炒熱話題

4昔緋聞對象轉發詹皇美技破800萬次觀看

5前兄弟福來喜奪第6座捕手金手套

最新新聞

1樂見資格賽換人　林立：讓更多人競爭

2詹皓晴鏖戰3盤挺進澳網次輪

3國家隊公司化持續推動！蔡其昌曝想法

4登悠遊卡好興奮！林立潘傑楷盼助原鄉

5「我們變500塊嗎？」林立卻說可惜

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【嚇死寶寶】點 #仙氣手搖飲 驚見同事把乾冰倒出來喝！？

【婚禮蟑螂】看來攝影師平常沒少練XD

香菇雞湯不要香菇？老闆直接加爆幫你克服 #香菇恐懼症

宋慧喬花3年拍《一代宗師》想跑險被王家衛沒收護照XD

33歲藥頭家中搜出安毒！當場下跪媽媽　母心碎：為什麼講不聽
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366