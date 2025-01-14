詹皇向NBA各隊發出驚人警告　湖人找到定位「2、3月將大蛻變」

“We’re not the team I believe we're going to be once February and March hit, but I do like our chances”



- LeBron ???? pic.twitter.com/5vgmXO0HCy — LakeShowYo (@LakeShowYo) January 13, 2025

記者游郁香／綜合報導

受到洛杉磯野火影響，湖人過去2場比賽都被推遲，休戰近1周後，今(14)日將在主場迎戰馬刺，40歲的洛城天王詹姆斯(LeBron James)對球隊前景相當樂觀，他認為紫金大軍已找到「定位」，更預告他們接下來幾個月會有大幅提升，「現在還不是我認為我們在2月、3月會有的樣子。」

40歲的詹姆斯本季依舊有場均23.8分、7.7籃板的表現，投籃命中率50.7%、三分命中率也達到了38.6%，沒有明顯的衰退。在他的帶領下，湖人目前暫居西區第6，距離分區第4僅2場勝差。

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▲湖人天王詹姆斯向各隊發出警告。（圖／路透）

過去兩季，湖人都是透過附加賽才取得季後賽資格，他們希望本季例行賽能保持在分區前6名，避免這一情況。洛城上個月送走主控羅素(D'Angelo Russell)，從籃網交易來3D側翼好手芬尼-史密斯(Dorian Finney-Smith)和後衛米爾頓(Shake Milton)，提升了防守深度。

被問到湖人是否已找到定位時，詹姆斯肯定地說，「是的，我認為是的。我們的定位是，防守端我們要在比賽中帶來身體對抗，讓對手去做他們不喜歡做的事。然後在進攻端，我們要分享球，助攻數達到20次以上時會非常好。」

詹姆斯自信表示，「我覺得我們還有很大的進步空間。我們現在還不是我認為在2月、3月時會有的樣子，但我喜歡我們的機會。我們必須繼續努力，這才是最重要的。」

▲湖人雙巨頭詹姆斯（右）、戴維斯（左）。（圖／達志影像／美聯社）