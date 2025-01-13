「昔緋聞對象」轉發詹皇灌籃美技破800萬次觀看　球迷：她故意的

記者游郁香／綜合報導

上個月底度過40歲生日的湖人天王詹姆斯(LeBron James)，上周對獨行俠一役上演左手「大車輪」暴力扣籃，被主播、球迷狂讚是「年度最佳灌籃」，10年前曾與詹皇傳出緋聞的網紅YesJulz也轉發了這個暴扣影片，還加上5個吐氣的表情符號，該則貼文觀看次數已突破800萬，引起熱議。

▲10年前曾與NBA天王詹姆斯傳緋聞的網紅YesJulz，轉發詹皇灌籃美技引起熱議。（圖／翻攝自IG）

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湖人上周作客獨行俠，以97比118吞下2連敗，不過天王詹姆斯首節的「大車輪」重扣引來所有人的讚嘆，連他10年前效力熱火時的「緋聞對象」女網紅YesJulz都轉發這個堪稱「年度最佳灌籃」影片，附上5個吐氣的表情符號，目前該則貼文在X上的觀看次數已超過800萬，留言數也破千。

▲湖人天王詹姆斯。（圖／路透）

兩人傳緋聞的原因，是他們都參加了2014年在邁阿密的一個派對，兩人靠在一起合照，事後卻傳出詹皇讓YesJulz懷孕的誇張傳聞，當時詹皇與愛妻莎凡娜(Savannah James)剛結婚1年。

Yesjulz denies the 2014 rumor that she slept with LeBron James, says she was with his friend but never him pic.twitter.com/6cSbyPv2U7 — Club Ambition (@ClubAmbition__) June 11, 2023

YesJulz曾在2023年公開澄清，自己此生從未與詹姆斯獨處過，「我們之間從未發生過任何事。顯然，當年我在邁阿密工作，我是邁阿密最受歡迎的派對達人之一。熱火贏球，大家出去慶祝，我是被人諮詢的那個行家。」

Dj Akademiks goes off on LeBron James for cheating in his wife with the white girls from Toronto . You should be trying to win a chip with lakers instead of singing the Kendrick Lamar song calling Drake a pedo . He’s stopping yes Julz from exposing you pic.twitter.com/pcAAlKp5aU — joebuddenclips/fanpage (@Chatnigga101) January 11, 2025

詹姆斯多年來愛家好爸爸形象深植人心，但電台主持人DJ Akademiks最近卻在直播中爆猛料，直指詹皇一直背叛自己的妻子，饒舌巨星德雷克(Drake)曾為詹皇「提供」女孩，為了幫助詹皇維持形象，德雷克對詹皇與YesJulz之間疑似性愛影片保密。

YesJulz Calls LeBron James Affair Rumors 'Baseless'



Full details here: https://t.co/Tt751u5swI pic.twitter.com/PMQifWyyEX — Complex (@Complex) January 8, 2025

YesJulz強調，關於她和詹姆斯的各種傳聞都是「毫無根據的」，「你真以為我會在乎你們那些毫無根據的謠言嗎？Bron是我最喜歡的球員，我將永遠為他的勝利慶祝！」

▲▼網紅YesJulz澄清，自己與NBA天王詹姆斯之間的傳聞毫無依據。（圖／翻攝自IG）

不少球迷覺得YesJulz轉發詹姆斯灌籃美技影片是「故意的」，「她知道這樣能引起關注」、「她完全知道自己在做什麼，哈哈」、「瘋狂的是，她以前從未轉發過詹姆斯的精彩高光……她肯定是在利用這些謠言，為了再次博取那15分鐘的名聲」。