「昔緋聞對象」轉發詹皇灌籃美技破800萬次觀看　球迷：她故意的

記者游郁香/綜合報導

上個月底度過40歲生日的湖人天王詹姆斯(LeBron James),上周對獨行俠一役上演左手「大車輪」暴力扣籃,被主播、球迷狂讚是「年度最佳灌籃」,10年前曾與詹皇傳出緋聞的網紅YesJulz也轉發了這個暴扣影片,還加上5個吐氣的表情符號,該則貼文觀看次數已突破800萬,引起熱議。

▲10年前曾與NBA天王詹姆斯傳緋聞的網紅YesJulz,轉發詹皇灌籃美技引起熱議。(圖/翻攝自IG)

湖人上周作客獨行俠,以97比118吞下2連敗,不過天王詹姆斯首節的「大車輪」重扣引來所有人的讚嘆,連他10年前效力熱火時的「緋聞對象」女網紅YesJulz都轉發這個堪稱「年度最佳灌籃」影片,附上5個吐氣的表情符號,目前該則貼文在X上的觀看次數已超過800萬,留言數也破千。

▲湖人天王詹姆斯。(圖/路透)

兩人傳緋聞的原因,是他們都參加了2014年在邁阿密的一個派對,兩人靠在一起合照,事後卻傳出詹皇讓YesJulz懷孕的誇張傳聞,當時詹皇與愛妻莎凡娜(Savannah James)剛結婚1年。

Yesjulz denies the 2014 rumor that she slept with LeBron James, says she was with his friend but never him pic.twitter.com/6cSbyPv2U7

YesJulz曾在2023年公開澄清,自己此生從未與詹姆斯獨處過,「我們之間從未發生過任何事。顯然,當年我在邁阿密工作,我是邁阿密最受歡迎的派對達人之一。熱火贏球,大家出去慶祝,我是被人諮詢的那個行家。」

Dj Akademiks goes off on LeBron James for cheating in his wife with the white girls from Toronto . You should be trying to win a chip with lakers instead of singing the Kendrick Lamar song calling Drake a pedo . He’s stopping yes Julz from exposing you pic.twitter.com/pcAAlKp5aU