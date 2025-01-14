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挑戰台灣首例！棒球好手李玟勳拚東京大學門檻

▲李玟勳目標考取東京大學。（圖／台日野球留学支援提供）

▲李玟勳目標考取東京大學。（圖／台日野球留学支援提供）

記者楊舒帆／綜合報導

現就讀於明秀日立高校三年級的台灣選手李玟勳，不僅擔任球隊副隊長，還是穩定的先發四番。去年夏季大賽中，明秀日立高校在二回戰惜敗，李玟勳的高校野球生涯也告一段落。自7月中旬引退後，他便全力投入升學考試的準備，拚東京大學。

「台日野球留学支援」粉絲團分享李玟勳的心路歷程。他從國中時期就展現出色的學業成績，國中會考取得4A、1A的優異表現，並在赴日留學前取得日文檢定N1認證。

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與其他國中畢業赴日留學的選手不同，李玟勳除了夢想進軍甲子園，還立下考取東京大學的目標。經過近半年的苦讀，他將於本週末迎來共通測驗（共通テスト），這是考取東京大學的第一道門檻。若測驗結果達標，他將參與2月下旬的二次試驗，兩次考試的結果將決定他是否能順利入學。

李玟勳這段時間都在學長開設的自習室自修。談到備考的壓力，他表示雖然有壓力，但比起高三最後的夏天，現在的壓力還算輕鬆。他笑稱不能打棒球反而是更痛苦的事，並透露身材有些走樣了。儘管心繫棒球，李玟勳仍專注於學業，甚至放棄一年一度返台的新年假期，選擇留在日本準備考試。他表示：「古有大禹三過家門而不入，我沒有大禹那麼偉大，但考前待在日本我也比較好專心。」

李玟勳面臨的挑戰相當艱鉅，過去從未有台灣留學生能在日本高校畢業後考取東京大學。「我想成為先例！」他堅信著這個信念，縱使辛苦也從未動搖或放棄，持續堅定地前進。相信他最終能收穫甜美的果實，期待他能取得理想的成績。

關鍵字： 李玟勳台日野球留學升學考試東京大學明秀日立高校

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