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「我們變500塊嗎？」林立卻說可惜　盼南王故事繼續保留

▲▼世界12強棒球賽奪冠紀念悠遊卡狂銷26萬張，悠遊卡公司董事長林志盈代表遊遊卡公司將售卡所得750萬元捐出，投入原鄉棒球運動支推廣。捐贈儀式在中職會長蔡其昌及兩名原民球員潘傑楷、林立的見證下舉行。（圖／記者湯興漢攝）

▲世界12強棒球賽奪冠紀念悠遊卡捐贈儀式，中職會長蔡其昌、原民球員林立（右）見證。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／台北報導

總統賴清德日前宣布世界12強賽冠軍隊有望登上新台幣500元鈔券，為台灣棒球寫下嶄新的一頁。對此，12強成員之一的林立直呼有點可惜，隨即笑問，「還是我們能變成1000塊？」

賴清德去年底日出席「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」記者會時透露，12強冠軍隊將取代現有500元鈔券上的南王國小少棒隊照片，「故事還沒結束，你們的冠軍故事還沒結束。未來你們的努力會在錢幣上，紀念幣上就會有。」

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「我們變成500塊？上面的人嗎？」林立今日在記者會上被問及此事直言，自己是覺得有些可惜，「畢竟原本上面也是歷史。」

林立隨即提出建議，「變1000不是更好？雖然自己也不知道誰是誰，但換掉他們，他們也是曾經輝煌，感覺這樣換掉稍稍有點可惜。」

他補充道，「還是換100、1000？當然這不是我們決定的，但是希望都能被保留，讓大家都知道我們曾經努力過。」

12強過後，球員獲得更多關注，林立笑說，自己是比較少出門，沒有特別感覺到，「不過大家都會談到12強的事，比較少講到樂天，多少有因為12強被放大，但我還是做一樣的是，希望大家繼續支持中華職棒。」

他也期待，今年進場人數更多，「有更多人看比賽相對更熱鬧，期待感動更多球迷，一起進場為中華職棒加油。」
 

關鍵字： 棒球世界12強冠軍台灣紀念

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