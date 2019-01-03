計畫4月馬來西亞公開賽復出　李宗偉仍想為東京奧運一拼

▲李宗偉奪下2017全英羽球公開賽男單冠軍。（圖／路透社）

記者謝孟儒／綜合報導

大馬球王李宗偉2018年9月傳出罹患鼻咽癌，並秘密來台治療後，如今他的付出動向也引發全球球迷關注，李宗偉提到，「聖誕節的時候有再去台灣檢查，幸好癌細胞沒有擴散，目前訓練只能用30％的力量，2019年全英公開賽可能很難參與。」

36歲的李宗偉去年7月初因為呼吸道疾病，宣布退出世錦賽及亞運，並且秘密來台灣治療，後遭爆出罹鼻咽癌初期，生涯拿過3屆男單奧運銀牌、4屆世錦賽亞軍，目前世界排名第4，最高世界排名第1，更在2015年達成超級系列賽大滿貫的他，不輕易言退，仍要球迷等著他回來。

李宗偉結束在台灣治療後返回馬來西亞休養，日前接受大馬《星報》專訪時提到，「可能會從1月的第2周開始訓練，重點是要恢復我的體能，我的第一個國際賽應該是4月的馬來西亞公開賽，我曾經12次問鼎冠軍，希望可以在那邊重新開始，也是滿好的。」

「也會考慮參加5月的大陸蘇迪曼盃，那是第一個奧運積分賽。」李宗偉仍不放棄力拼2020東京奧運的心願，「不過目前訓練只被允許使用30％的力氣，重返賽場還需要3個月時間，因此3月的全英公開賽將無法參與，因此計畫從4月的馬來西亞公開賽作為開始。」

李宗偉也談到自己養病這段時間，世界羽壇的改變，「我看了亞運、中國、香港以及丹麥公開的比賽，桃田賢斗成為了大家想打敗的對手，對於林丹9次的首輪淘汰，他仍為奧運資格在拼命，如果我們能夠在東京奧運碰頭，將非常了不起。」

▼李宗偉罹癌後曾召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）