運動雲

> >

計畫4月馬來西亞公開賽復出　李宗偉仍想為東京奧運一拼

ETtoday運動雲

2017全英羽球公開賽，馬來西亞李宗偉獲得男單冠軍。（圖／路透社）

▲李宗偉奪下2017全英羽球公開賽男單冠軍。（圖／路透社）

記者謝孟儒／綜合報導

大馬球王李宗偉2018年9月傳出罹患鼻咽癌，並秘密來台治療後，如今他的付出動向也引發全球球迷關注，李宗偉提到，「聖誕節的時候有再去台灣檢查，幸好癌細胞沒有擴散，目前訓練只能用30％的力量，2019年全英公開賽可能很難參與。」

36歲的李宗偉去年7月初因為呼吸道疾病，宣布退出世錦賽及亞運，並且秘密來台灣治療，後遭爆出罹鼻咽癌初期，生涯拿過3屆男單奧運銀牌、4屆世錦賽亞軍，目前世界排名第4，最高世界排名第1，更在2015年達成超級系列賽大滿貫的他，不輕易言退，仍要球迷等著他回來。

李宗偉結束在台灣治療後返回馬來西亞休養，日前接受大馬《星報》專訪時提到，「可能會從1月的第2周開始訓練，重點是要恢復我的體能，我的第一個國際賽應該是4月的馬來西亞公開賽，我曾經12次問鼎冠軍，希望可以在那邊重新開始，也是滿好的。」

「也會考慮參加5月的大陸蘇迪曼盃，那是第一個奧運積分賽。」李宗偉仍不放棄力拼2020東京奧運的心願，「不過目前訓練只被允許使用30％的力氣，重返賽場還需要3個月時間，因此3月的全英公開賽將無法參與，因此計畫從4月的馬來西亞公開賽作為開始。」

李宗偉也談到自己養病這段時間，世界羽壇的改變，「我看了亞運、中國、香港以及丹麥公開的比賽，桃田賢斗成為了大家想打敗的對手，對於林丹9次的首輪淘汰，他仍為奧運資格在拼命，如果我們能夠在東京奧運碰頭，將非常了不起。」

▼李宗偉罹癌後曾召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲李宗偉召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 李宗偉羽球亞運呼吸道疾病大馬球王鼻咽癌
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

要價8萬塊的「整人」玻璃杯！？　一個手滑噴飛...心臟直接跳出來

推薦閱讀

35歲李宗偉抗癌難返賽場？　球迷最大心願給他健康身體陪家人

熱門新聞

中職／不只黃浩然　富邦悍將再找日職投捕教練

前HBL人氣王涉騙財！男密友控裸體調情　手握私密照曝光

中職／朱偉銘加入富邦　原二軍體能教練接掌一軍

中職／林恩宇升一軍教練　中信兄弟一二軍牛棚教練互換

若今夏留不住雷納德　美媒預估暴龍將交易羅瑞徹底重建

BWF精選年度五大好球　戴資穎進攻讓張蓓雯使出一字馬救球

讀者回應

﻿

最新新聞

1柯爾：我們正見證最強大的哈登

2徐晧宸搭楊宗燁　迎戰強敵台體大

3經驗談　葉君璋：台灣與日本較像

4UBA ／台藝30分力挫台科力保晉級

5PG成湖人公敵遭噓：我們不需要你

熱門新聞

1不只黃浩然　富邦找日職投捕教練

2前HBL球星　遭爆騙財

3朱偉銘入富邦　原二軍體教接一軍

4林恩宇升一軍　中信一二軍牛棚教練互換　

5若留不住可愛　暴龍恐交易羅瑞重建

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

中日會長盃青少棒　日本球員體驗腳底按摩

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

澎湖男兒的花蓮夢

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366