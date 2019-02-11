擺脫老二悲情！大陸品牌斥2.2億台幣簽辛度　印度史上第一

▲中國品牌贊助辛度。（圖／路透社，圖下同）



記者顏如玉／綜合報導

去年在年終賽擊敗奧原希望，擺脫萬年老二悲情、為印度拿下史上首面金牌的印度辛度(P. V. Sindhu)，今年開季就迎來好消息，和中國羽球品牌「李寧」達成4年5億盧比(約2.16億台幣)的贊助合約，一舉成為印度體壇的「吸金女王」，金額也是印度史上女選手第一。

目前世界排名第6的辛度，最高世界排名第二，不過去年卻走得較為坎坷，5次闖進決賽卻都僅能屈居亞軍，也被封為悲情老二，直到年終賽才一吐怨氣，於決賽中直落二擊敗奧原希望，捧起該年個人第一座冠軍，也是印度史上首座年終賽冠軍。

印度羽壇近年表現不錯，據印度媒體報導，上個月李寧才與2018年曾登上世界第一的印度球王斯里坎特(Srikanth Kidambi)簽下4年3.5億盧比的合約，這個月李寧又以4年5億盧比簽下辛度，還提供設備贊助，讓辛度衝擊奧運更無後顧之憂外，李寧也順道打進印度市場。

辛度這份合約，據李寧在印度的發言人表示，在印度已經非常接近當地熱門運動、板球巨星哥利(Virat Kohli)的贊助合約，他與彪馬(PUMA)簽下8年10億盧比的合約，雖然辛度在金額方面不如哥利，但已是印度女子選手簽約金額史上第一。