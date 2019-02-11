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印度羽球躋身強權之列　聘請南韓、印尼外教拚奧運

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▲▼ 亞運女單冠軍戴資穎、亞軍辛度、印度塞娜、日本山口茜並列4強 。（圖／達志影像／美聯社）

▲去年亞運羽球女單頒獎台上，就有兩位印度好手，包括銅牌的塞娜(右二)、銀牌的辛度(左一)。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

印度羽球近幾年表現不錯，男女單打都有知名選手，不過為了拼今年4月底起的東京奧運積分，印度羽球開始大規模聘請外籍教練，包括印尼的林培雷、南韓的金志賢及朴泰相等人，期盼能在明年的奧運中，一舉拿下隊史首金。

印度羽球在戈比昌德(Pullela Gopichand)及其挖角而來的前印尼球王陶菲克教練穆里奧的帶領下，諸如斯里坎特(Srikanth Kidambi)、辛度(P. V. Sindhu)、塞娜(Saina Nehwal)等選手崛起，讓印度成為一股不容忽視的新勢力。

▲▼印度羽球女單塞娜 （Saina Nehwal） （圖／達志影像／美聯社）

▲塞娜。（圖／達志影像／美聯社）

不過，隨著穆里奧離隊加盟新加坡，印度羽球僅剩戈比昌德執教，印度羽協開始積極尋求外教加入，其中就包括曾拿下2004雅典奧運男雙銅牌的印尼林培雷(Flandy Limpele)、1996年亞特蘭大奧運挺進女單4強的南韓金志賢(Ji Hyun KIM)，以及2002亞運男團金牌成員之一的朴泰相(Park Tae Sang)。

其中林培雷不只在2004年雅典奧運搭擋徐永賢贏得男雙銅牌、在2008北京奧運搭配瑪麗莎(Vita Marissa)混雙打進4強，他也曾在2009年搭檔我國好手程文欣於越南大獎賽中奪冠、2010年韓國羽超賽打進4強，之後逐漸淡出羽壇。

▲▼2018全英公開賽,全英賽,辛度。（圖／路透社）

▲辛度。（圖／路透社）

印度羽球一直都有不錯的發展，現任總教練戈比昌德就曾在2001年的全英賽中奪冠一舉成名，而現階段印度還有曾在2018年登頂的斯里坎特、去年在年終賽勇奪女單冠軍成為印度第一人的辛度，且兩人近期都接收到來自中國品牌李寧的贊助簽約，給予資金、裝備等後勤資源，讓印度在拼東京奧運的路上更加提升。

▲印度球王基姆達比、奇達艾比(Srikanth Kidambi) 。（圖／路透社）

▲印度前球王斯里坎特。（圖／路透社）

關鍵字： 印度羽球南韓印尼外教東京奧運
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