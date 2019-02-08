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悲情印度好手辛度　年終賽擺脫萬年老二2019放眼全英賽

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▲▼亞運羽球女單四強賽印度辛度擊敗山口茜 。（圖／記者張克銘攝）

▲印度羽球好手辛度 。（圖／記者張克銘攝）

記者顏如玉／綜合報導

印度羽球好手辛度(P. V. Sindhu)2018年的運氣可能不太好，始終難以擺脫「萬年老二」的窘境，去年5次闖進決賽卻5次都沒能奪勝，直到去年年終賽，她終於一吐怨氣以直落二擊敗奧原希望，不只打破了老二的命運，也收下自己該年的第一冠、年終總決賽的首座冠軍，而她也放話2019要拿全英賽冠軍。

▲▼羽球年終賽,女單冠軍印度辛度 。（圖／翻攝BWF官方臉書）

▲印度辛度勇奪年終賽冠軍 。（圖／翻攝BWF官方臉書）

自前年在香港公開賽決賽不敵戴資穎屈居亞軍，再到年終賽輸給山口茜無緣冠軍，辛度2018同樣一冠難求，只要闖進決賽就會輸球，從自家舉辦的印度公開賽決賽輸給美國華裔張蓓雯，接著大英國協運動會決賽不敵同胞塞娜(Saina Nehwal)。

7月的泰國公開賽辛度又輸給奧原希望，再到世錦賽輸給西班牙馬琳(Carolina Marin)、最後是雅加達亞運不敵戴資穎，上季辛度已收穫五座亞軍。

不過在進入年終總決賽後，小組賽先後擊敗戴資穎、山口茜和張蓓雯，以3戰全勝進入4強，再擊敗泰國依瑟儂(Ratchanok Intanon)後闖進決賽，對上12度交手握有6勝的奧原希望，最終辛度以直落二擊敗了奧原希望，不只打破了老二的命運，也收下自己該年第一冠、年終總決賽的首座冠軍，更是印度羽球史上第一座年終總決賽冠軍。

今年是東京奧運的爭搶積分最關鍵的一年，辛度表示希望自己能保持健康的身體，目標放眼3月的全英賽奪冠，印度上一次在全英賽拿下冠軍，已經是2001年，當時由現任印度總教練戈比昌德(Pullela Gopichan)擊敗大陸陳宏，成為第一位在全英賽拿到冠軍的印度球員。

▲▼ 羽球年終賽,印度辛度。（圖／CFP）

▲辛度。（圖／CFP）

關鍵字： 印度辛度年終賽萬年老二全英賽
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