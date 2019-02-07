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初三就開始訓練　李宗偉談現況：不排除提前退役

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2017全英羽球公開賽，馬來西亞李宗偉獲得男單冠軍。（圖／路透社）

▲李宗偉。（圖／路透社）

記者顏如玉／綜合報導

三屆奧運銀牌得主「大馬球王」李宗偉近日向球迷拜年的同時，也表示自己對於鼻癌的「攻堅戰」已經結束，接下來將會專注於通過系統訓練來恢復狀態，春節僅放到初三就回歸訓練，不過對於自己的狀態，李宗偉仍坦言，若是覺得訓練太辛苦的話，他不排除提前退役的可能。

去年9月李宗偉被證實罹患鼻咽癌震驚羽壇，所幸治療後恢復正常，李宗偉說，去年12月底他曾再度來到台灣複查，「結果是好的，下一次預計3月會再檢查。今年1月我恢復了體能訓練，但在此之前我休息了好幾個月，所以我春節無法休息太多天，否則再從頭來過會太辛苦。」

李宗偉進入國家隊至今已19年，期間拿下4屆世錦賽亞軍、3屆奧運銀牌，雖然大賽難以奪冠，但在國際賽卻擁有高達69座冠軍，「這十幾年我一直訓練、比賽，和家人相處的時間有限，而如今我在家的時間多了，能夠見證孩子的成長，還能帶他們出去玩、送他們去學校，這感覺真好！」

李宗偉不諱言，若是身體無法負荷、感覺太辛苦的話，他可能會提前退役，「畢竟和其他傷病相比，與癌症的戰鬥是截然不同的，所以我不會像以前那樣逼迫自己，但若我能很好地掌握訓練強度和頻率，我還是會繼續練下去的。」

關鍵字： 李宗偉
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