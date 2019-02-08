登世界第一就受傷跌落　丹麥球王安賽龍2019要拼回來

▲丹麥球王安賽龍。（圖／CFP）



記者顏如玉／綜合報導

先是呼吸不適，接著又因腳踝長期傷勢影響，丹麥球王安賽龍(Viktor Axelsen)去年9月跌出世界第一，隨後又退出法國公開賽等賽事、因和羽協鬧翻無緣年終賽，2018年尾過得有點沮喪，安賽龍表示，2019期盼能「谷底反彈」，「我相信新的賽季會比上季更好。」

▲安賽龍去年因傷退出法國公開賽。（圖／翻攝自安賽龍IG）



安賽龍在於2017年登上球王寶座，2018年上半年先是拿下大馬大師賽冠軍，接著因手術傷勢休息到歐錦賽，當時一度掉到世界第二的他不甘心，一復出就奪冠，後印尼公開賽也闖進決賽得亞軍，日本公開賽挺進4強，期間一度重返球王之位，但中國公開賽和韓國公開賽都在16強止步，安賽龍此時就曾透露身體狀況不佳，也掉出世界第一。

丹麥公開賽再度16強止步後，安賽龍終於決定暫時放下球拍，法國、福州、香港等公開賽都退賽，認真投入傷勢復健，經過近3個月的休養，安賽龍今年復出，先後於大馬大師賽、印尼大師賽都闖進4強，不過對此他還不滿意，「去年我經歷了艱難的時期，現在都結束了，我會把2018拋在腦後，專注在2019。」

「我正在慢慢恢復，我相信我會在比賽中有越來越好的表現，而且比上個賽季更好。」安賽龍表示，今年他會持續努力投入賽事，期盼能盡快重返世界第一。

▲安賽龍。（圖／達志影像／美聯社）