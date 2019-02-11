桃田、大坂相繼登世界第一　桌球神童張本豪言：下個是我

▲張本智和豪言要成為日本體壇下個世界第一。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

去年日本羽壇中有桃田賢斗登上男單世界第一，今年澳網後，有大坂直美登頂女單網球球后，都是日本第一人，看著兩位前輩相繼坐上寶座，讓剛剛從流感復出的「桌球神童」張本智和相當激勵，表示自己想成為下一個登上世界第一的日本選手，「我會朝這個目標努力不懈。」

15歲的張本智和現世界排名第四，今年開季卻稍微不順，先是全日本錦標賽中止步4強，接著又被診斷出流感需隔離，他也在這段時間關注了別的球類運動，其中就包括澳網決賽，大坂直美最終擊敗了捷克選手科維朵娃(Petra Kvitova)拿下冠軍，成為日本第一位拿下澳網金盃的選手，也隨即登頂球后。

▲大坂直美登頂世界球后，成為亞洲第一人，也是日本首位拿下澳網冠軍的選手。（圖／達志影像／美聯社）



同樣都是球類運動的選手，張本智和當時就曾表示從大坂直美身上學到許多，包括如何掌握比賽的節奏、心理層面的調整等，「她的精神意志真的很強，從頭看完整場比賽以後，我真的很感動，謝謝，也恭喜她！」

大坂直美登頂世界第一，成為繼桃田賢斗後，又一位世界第一的日本選手，這樣的表現相當激勵日本體壇，張本志和表示自己要和他們兩位看齊，「都是球類運動，我想，下一個登上世界排名第一的日本選手應該是我，我也會朝著這個目標努力。」

桌球項目過去都由中國壟斷，不管是男女單打，世界前二幾乎都是中國選手，男女團世界排名也同樣是中國把持、日本暫居第二，若是張本智和有一天成為世界第一，也將會和桃田賢斗、大坂直美一樣，成為日本桌壇首位世界第一的選手。

▲桃田賢斗是日本首位登上男單世界球王的選手。（圖／CFP）