運動雲

> >

湯普森傳球砸中卡森斯的頭　球竟彈回湯神手上還跳投命中

ETtoday運動雲

▲▼勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

湯普森(Klay Thompson)因病缺陣1場回歸後手感火燙，4戰合計飆進18顆三分球，11日面對熱火單場又砍了6記外線，首節還出現一記「神奇」投籃，他帶球切到罰球線附近，把球往左一丟想給卡森斯(DeMarcus Cousins)，未料竟砸中「表弟」的頭，球反彈落地，「湯神」趕緊移動到左側附近接球出手中距離投籃，球還應聲破網。

「表弟」此役上場27分鐘，6投僅2中得到7分、3籃板和1助攻，單場正負值「-12」，沒有太多貢獻，他和禁區悍將格林(Draymond Green)是勇士五虎中，此役唯二得分僅個位數的球員；不過他首節有一記另類的「頭槌助攻」，逗笑不少球迷。

▲▼勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

首節還剩9分10秒左右，卡森斯在左側45度角傳地板球給湯普森，隨後移動到籃下，準備接「湯神」回傳的球，未料球卻直接命中他的頭；「湯神」也迅速做出應變，跑到左側接起被「表弟」的頭反彈落地的球，拔起來就投，順利命中一記中距離跳投，這也是「湯神」此役首顆進球。

卡森斯看到球應聲破網，開心舉起右手慶祝，回防時還露出回眸一笑。最終湯普森以21投11中攻下29分，三分球13投6中，命中率達到4成62，與一哥柯瑞(Stephen Curry)、杜蘭特(Kevin Durant)合砍93分，但勇士末節險些翻船，僅以2分險勝熱火。

自從2月1日因身體不適缺戰七六人後，湯普森近4戰單場命中率皆破5成，7日對馬刺甚至13次出手命中了11球，4場合計砍了18顆三分球，重拾火燙手感。

關鍵字： NBA勇士湯普森卡森斯表弟湯神
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

妻偷裝避孕器又懷孕！他神預感被綠了 遭網恥笑 結局超崩潰：離婚嗎

推薦閱讀

西蒙斯今夏想找湖人總裁討教　魔術強森：我愛他的高籃球智商

KD扳平三分+表弟致勝兩罰　韋德灣區最終戰2分不敵勇士

林書豪外線手感回溫砍12+4　魔術多點開花痛扁老鷹16分

詹皇準大三元不敵恩比德轟37+14　湖人遭七六人血洗23分

熱門新聞

厄文傷退綠衫軍遭28分逆轉創聯盟紀錄　主場球迷狂噓

CBA／林志傑轟20分買犯爆噓聲　03梯蘭佩40分廣廈吞第10敗

抗日英雄王彥程領軍　U18中華隊左投新星竄起

獨行俠釋出梅傑里　唐西奇感嘆：沒有他就沒有今天的我

林書豪外線手感回溫砍12+4　魔術多點開花痛扁老鷹16分

謝政鵬首闖ATP決賽　屈居亞軍排名再寫台灣歷史

讀者回應

﻿

最新新聞

1兄弟艾銳克抵台　體檢後加入春訓

2里約奧運銅牌水谷隼做好準備無緣東京

3大聯盟預測開幕名單　陳偉殷3號先發

4克恩三世變回肯恩　2月下旬抵台

5克恩三世變回肯恩　回鍋中信兄弟

熱門新聞

1綠衫軍遭28分逆轉　主場球迷噓

2林志傑轟20分買犯爆噓聲

3王彥程領軍　青棒左投新星竄起

4唐西奇感嘆好友梅傑里遭釋出

5林書豪外線手感回溫砍12+4

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

08/15 統一 vs Lamigo 賽前，被神選中的美少女-齋藤飛鳥擔任開球嘉賓

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

分手掛嘴邊、拿愛當威脅　女朋友的15種情緒勒索

日女灌13杯高唱「現在想見你」 網狂起雞皮母：聽10遍哭慘了...

詹惟中：春節突罷工就是不厚道！　 爆氣嗆酸民「你知道多少人無家可歸嗎」

王大陸濕髮霸氣推倒林允！　《一吻定情》終極預告就熱吻2次>///

王世堅送韓國瑜新年新手錶！　笑秀「你們猜100次也猜不到」
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366