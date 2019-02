湯普森傳球砸中卡森斯的頭　球竟彈回湯神手上還跳投命中

▲勇士湯普森。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者游郁香/綜合報導

湯普森(Klay Thompson)因病缺陣1場回歸後手感火燙,4戰合計飆進18顆三分球,11日面對熱火單場又砍了6記外線,首節還出現一記「神奇」投籃,他帶球切到罰球線附近,把球往左一丟想給卡森斯(DeMarcus Cousins),未料竟砸中「表弟」的頭,球反彈落地,「湯神」趕緊移動到左側附近接球出手中距離投籃,球還應聲破網。

Klay Thompson with the assist off Boogie’s head



(: @NBCSWarriors)

pic.twitter.com/oHSlbwY4F5