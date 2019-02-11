湯普森傳球砸中卡森斯的頭　球竟彈回湯神手上還跳投命中

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

湯普森(Klay Thompson)因病缺陣1場回歸後手感火燙，4戰合計飆進18顆三分球，11日面對熱火單場又砍了6記外線，首節還出現一記「神奇」投籃，他帶球切到罰球線附近，把球往左一丟想給卡森斯(DeMarcus Cousins)，未料竟砸中「表弟」的頭，球反彈落地，「湯神」趕緊移動到左側附近接球出手中距離投籃，球還應聲破網。

Klay Thompson with the assist off Boogie’s head



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pic.twitter.com/oHSlbwY4F5 — Dime (@DimeUPROXX) 2019年2月11日

「表弟」此役上場27分鐘，6投僅2中得到7分、3籃板和1助攻，單場正負值「-12」，沒有太多貢獻，他和禁區悍將格林(Draymond Green)是勇士五虎中，此役唯二得分僅個位數的球員；不過他首節有一記另類的「頭槌助攻」，逗笑不少球迷。

首節還剩9分10秒左右，卡森斯在左側45度角傳地板球給湯普森，隨後移動到籃下，準備接「湯神」回傳的球，未料球卻直接命中他的頭；「湯神」也迅速做出應變，跑到左側接起被「表弟」的頭反彈落地的球，拔起來就投，順利命中一記中距離跳投，這也是「湯神」此役首顆進球。

卡森斯看到球應聲破網，開心舉起右手慶祝，回防時還露出回眸一笑。最終湯普森以21投11中攻下29分，三分球13投6中，命中率達到4成62，與一哥柯瑞(Stephen Curry)、杜蘭特(Kevin Durant)合砍93分，但勇士末節險些翻船，僅以2分險勝熱火。

自從2月1日因身體不適缺戰七六人後，湯普森近4戰單場命中率皆破5成，7日對馬刺甚至13次出手命中了11球，4場合計砍了18顆三分球，重拾火燙手感。